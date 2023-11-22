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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 79 из 79«1...777879
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 22.11.23 - 22:05
#1171
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111: Ну очень интересно, ведь тоже иногда хочется понять, что писать, чего нельзя.На собственных ошибках конечно учимся, но еще важны и чужие, чтоб не повторяться.

Мастер Йода: Хелло! Действительно иногда бывает не понятно, но очень интересно, лучше конечно, учиться на чужих ошибках!



[Исправлено: Kairat stayer, 22.11.2023 - 22:11]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 24.11.23 - 10:04
#1172
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maxsaf: Без обид, товарищи казахстанские, но почему бы вам так своего психолога форумного и прочих дармоедов не перепрофилировать на исконное, чтобы завалить собственный рынок бараниной?

Kairat stayer: Вот, вас точно Всевышний одарил даром предвидения, сказочника, как одного высокопоставленного чиновника, который пять лет тому назад, хотел в несколько раз увеличить производство мяса...

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 24.11.2023 - 10:12]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 24.11.23 - 15:32
#1173
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Vit: Дедушка Мороз, я с самого детства в тебя верю. Помнишь ты мне в детстве подарил машинку? Вот опять обращаюсь к тебе.))Подари мне на новый год новую добрую жену. Старая уже сломалась)О себе коротко: Не курю. Алко редко, но метко. Работящий. Жильём обеспечен. Стираю сам, посуду мой сам, кушать готовлю вкусно, гости в восторге!)

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 25.11.23 - 11:02
#1174
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Друзья, всем доброго утра и удачных выходных, скоро Новый Год!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 25.11.23 - 16:01
#1175
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Ильяс: Был в мае в Варшаве, не помню как район называется, но построены 5 этажки, на первых этажах Жабка(польский минимаркет), парикмахерские и тд. Тротуары, дороги, дворы, детские и спортивные площадки, школы, детсады. Всё грамотно!!!

Vit: Там домики как в сказке. Всё грамотно сделано, фасады, заборчики...

юля елиссева: То загнивающая Европа!

Кайрат стайер: Пропаганда говорит на перебой,
что бездуховные буржуи загнивают.
К этому, следует относится, с пониманием,
скоро, очень скоро в Европе наступит закат и кирдык! :-P :-P :-P

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 25.11.2023 - 16:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34118
Форумная эклектика
Отправлено: 25.11.23 - 16:08
#1176
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У Кайрата новый год..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 25.11.23 - 16:13
#1177
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Цитата:
111:
У Кайрата новый год..


Через 35 пять дней наступит Новый Год, надеюсь все грамотеи и "грамотеи в кавычках" доживём!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2842
Форумная эклектика
Отправлено: 26.11.23 - 12:54
#1178
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 27.11.23 - 14:16
#1179
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Добрый день!

На завтра анонсирую очередной мем. Главного героя настоящие грамотеи, без сомнения, точно узнают.

Пока текст:

- Але, из деткого садика, беспокою! Тут ваш любознательный kleiner Junge (маленький мальчик) задаёт непонятные вопросы 😂😂😂.

[Исправлено: Kairat stayer, 27.11.2023 - 14:43]

[Исправлено: Kairat stayer, 27.11.2023 - 15:10]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 28.11.23 - 09:38
#1180
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Цитата:
Kairat stayer:
- Але, из деткого садика, беспокою! Тут ваш любознательный kleiner Junge (маленький мальчик) задаёт непонятные вопросы 😂😂😂.


Анонсированный мем готов, внёс небольшие коррективы в текст, пожалуйста:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 28.11.23 - 09:55
#1181
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Эклектика - Микс, смешение!

Внимание вопрос: Куда, кого и чем? :-o :-o :-o



[Исправлено: Kairat stayer, 28.11.2023 - 09:57]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 28.11.23 - 19:05
#1182
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111: Это же надо...

111: И опять он...

Для любознательных, подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 30.11.23 - 19:20
#1183
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 01.12.23 - 16:41
#1184
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4720
Форумная эклектика
Отправлено: 04.12.23 - 10:54
#1185
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