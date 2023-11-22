maxsaf: Без обид, товарищи казахстанские, но почему бы вам так своего психолога форумного и прочих дармоедов не перепрофилировать на исконное, чтобы завалить собственный рынок бараниной?
Kairat stayer: Вот, вас точно Всевышний одарил даром предвидения, сказочника, как одного высокопоставленного чиновника, который пять лет тому назад, хотел в несколько раз увеличить производство мяса...
Vit: Дедушка Мороз, я с самого детства в тебя верю. Помнишь ты мне в детстве подарил машинку? Вот опять обращаюсь к тебе.))Подари мне на новый год новую добрую жену. Старая уже сломалась)О себе коротко: Не курю. Алко редко, но метко. Работящий. Жильём обеспечен. Стираю сам, посуду мой сам, кушать готовлю вкусно, гости в восторге!)
Ильяс: Был в мае в Варшаве, не помню как район называется, но построены 5 этажки, на первых этажах Жабка(польский минимаркет), парикмахерские и тд. Тротуары, дороги, дворы, детские и спортивные площадки, школы, детсады. Всё грамотно!!!
Vit: Там домики как в сказке. Всё грамотно сделано, фасады, заборчики...
юля елиссева: То загнивающая Европа!
Кайрат стайер: Пропаганда говорит на перебой, что бездуховные буржуи загнивают. К этому, следует относится, с пониманием, скоро, очень скоро в Европе наступит закат и кирдык!
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