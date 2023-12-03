Отправлено: - 10:52

родом из Шанхая2022:

.что что а при Елбасы краны не падали...

Цитата:Падали ещё как,в Астане и не раз и с человеческими жертвами. В основном в начале и на маленьких стройках, когда туда со всей страны(в том числе из Костаная)свезли весь хлам советских времён постройки. Целый бизнес был. здесь разбирали, грузили на трал, потом в Астане собирали.