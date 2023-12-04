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≡ Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48116
Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 09:47
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В 2024 году в Казахстане планируется внедрить оплату за проезд на четырех участках автодорог общей протяженностью 1,2 тысячи километров. Об этом рассказали в Министерстве транспорта.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
365
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 09:47
#1
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Цитата:
2) на участках II категории (2 полосы): для легковых плата не взимается, для грузовых - от 1 до 5 МРП в месяц и от 12 до 60 МРП

Уважаемая редакция "допилите", пожалуйста статью Тенгри - пометьте категорию дороги Костанай - Троицк (я не водитель, ХЗ сколько там полос)...
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6499
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 10:41
#2
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Там пока две полосы, ну раз решили брать плату наверное построят разделитель и добавят по одной полосе на каждую сторону, я так думаю. Иначе я бы постеснялся уже сейчас брать деньги 💰
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3528
Re: Какие дороги станут платными в Казахстане в 2024 году
Отправлено: 04.12.23 - 10:46
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
добавят по одной полосе на каждую сторону

Может и не добавят, а будут взимать деньги с грузовых авто, нормативы позволяют.
Хотя по мне там и двух полос хватает,не такая уж загруженность наших дорог. С Россией не сравнить.
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