Саня: Давайте общаться и делиться интересными вещами на данную тему.
Как сегодня анонсировал, расскажу про мочалку-резиновую, производитель наверняка Китай. Особенность в том, что на ладони перчаток, очень качественно приклеины зернистые камешки, как крупнозернистая наждачка. Размеры камешек до 3-4 миллиметров. Уже два года пользуюсь, правда прывыкать нужно, можно и кожу содрать. Поэтому грамотеи, если будете пробовать, будьте осторожны, сразу не прилагайте большие усилия 😂😂😂.
Сам стараюсь еденедельно посещать баню, не всегда получается, но три раза в месяц обязательно хожу .
Как говорится: Баня парит-здоровье дарит. Как автор, почти шесть лет тому назад анонсировал, общаться и делиться интересными вещами, последую его призывам.
Лично для меня, баня воспринимается как тренировка, доказано, что пульс при посещении парной поднимается более 130 ударов в минуту. В молодости заходил в парилку 10 раз по 10 минут, в настоящее время сократил время пребывания в парной в двое, до 5 минут.
Оказывается у человека более двух с половиной миллиона потовых желез, которые спасают нас от перегрева. При этом с потом в наружу выходит всё лишнее, токсичное. Детоксикация помогает почкам, как отметил выше с потом выходят отработанные шлаки. Температура тела подскакивает в среднем до 38-40 градусов, это конечно кратковременно, немножко отдохнули, температура понижается до нормальной величины 36,6. Примерно то же самое происходит у спортсмена, когда выступает на соревнованиях или тренируется, поднимается от физических усилий. Следующий раз расскажу, что сам пью в бане, из напитков и.т.д.
Любители бани-корифеи, наверняка знают что пить в бане. Совет наверное касается тех граждан, кто мало знаком с баней и хочет приобщится, для получения удовольствия и укрепления здоровья.
Сам в бане, не пью чай, морс, квас, компот, трявяные и сладкие газированные напитки. Если кто-то не может отказаться от этих напитков, тогда рекомендую пить их с минимальным количеством сахара, особенно пожилым людям.
Для восполнения потерянной жидкости, в бане пью минеральную воду комнатной температуры. Холодную не рекомендуют, тратится лишняя энергия, перепады температур, также не желательны. Указанная вода быстро усваивается организмом, присутствуют минеральные вещества, что положительно влияет на водно-солевой обмен.
Саня: Есть на форуме любители бани? Давайте общаться и делиться интересными вещами на данную тему.
Доброе утро любители бани и те, кто хочет приобщиться к ней, с целью получения удовольствия и укрепления своего здоровья!
Отмечают, что существует более трёхсот теорий, пытающихся объяснить причины старения человеческого организма. Про понятие генетика, почти все знают, если простыми словами, переданное наследственно от родителей. А вот про понятие эпигенетика, скорее всего большинство грамотеев не знают. Если опять же простыми словами объяснить, это что мы едим, пьём, влияние внешних факторов, пренебрежение простейшими правилами здорового образа жизни и.т.д.
Выше говорили про детоксикацию, помощь банного жара почкам, что через поры выводятся шлаки. Если в целом говорить о здоровом образе жизни, ниже по ссылке, в видео доктор Елена Борисовна Пшинник, на мой взгляд, понятно разъясняет про безалкогольную жировую печень, профилактику заболевания. В частности о необходимости умеренной двигательной активности, уменьшения потребления углеводов, увеличение потребления клетчатки, лично я бы добавил, что следует ещё уменьшить стрессы. хотя бы постараться. Со слов Елены Борисовны заболевают не много граждан, лучше конечно в ту группу не попадать. Также ссылаясь на исследования учёных, также отмечает, что жировой гепатоз, в том числе повышенные гормоны инсулина и глюкозы в крови, уменьшают человеческую жизнь до 20 лет. Следующий раз выслушаем советы доктора, как избавляться от жира в печени, конечно советы практикующих врачей в ютубе не панацея и не инструкции к скорейшему применению и.т.д. чтобы не навредить.
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