Отправлено: - 10:30

Саня:

Есть на форуме любители бани? Давайте общаться и делиться интересными вещами на данную тему.

Цитата:Доброе утро любители бани и те, кто хочет приобщиться к ней, с целью получения удовольствия и укрепления своего здоровья!Отмечают, что существует более трёхсот теорий, пытающихся объяснить причины старения человеческого организма. Про понятие генетика, почти все знают, если простыми словами, переданное наследственно от родителей. А вот про понятие эпигенетика, скорее всего большинство грамотеев не знают. Если опять же простыми словами объяснить, это что мы едим, пьём, влияние внешних факторов, пренебрежение простейшими правилами здорового образа жизни и.т.д.Выше говорили про детоксикацию, помощь банного жара почкам, что через поры выводятся шлаки. Если в целом говорить о здоровом образе жизни, ниже по ссылке, в видео доктор Елена Борисовна Пшинник, на мой взгляд, понятно разъясняет про безалкогольную жировую печень, профилактику заболевания. В частности о необходимости умеренной двигательной активности, уменьшения потребления углеводов, увеличение потребления клетчатки, лично я бы добавил, что следует ещё уменьшить стрессы. хотя бы постараться. Со слов Елены Борисовны заболевают не много граждан, лучше конечно в ту группу не попадать. Также ссылаясь на исследования учёных, также отмечает, что жировой гепатоз, в том числе повышенные гормоны инсулина и глюкозы в крови, уменьшают человеческую жизнь до 20 лет. Следующий раз выслушаем советы доктора, как избавляться от жира в печени, конечно советы практикующих врачей в ютубе не панацея и не инструкции к скорейшему применению и.т.д. чтобы не навредить.Подробнее здесь: