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«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48116
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 10:00
Никита БЕНЕНКО с 2010 года стоял в очереди по категории «дети-сироты». В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Сразу обнаружил много дефектов и недоделок. За два прошедших года проблем меньше не стало. Скорее наоборот.
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(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1519
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 09:32
Цитата:
А причём тут статус сироты? Всё зависит от человека! Не надо защищать лентяя и нытик а! У меня есть знакомая семья сирот так они утрут нос любому спецу! Кто хочет жить нормально и работать — ищет средства, кто не хочет — причины... скорее всего корень проблем в наследственности..
Мишаня:
И не надо винить человека, в том, что он остался без родителей и система просто его, как всех сиро
И не надо винить человека, в том, что он остался без родителей и система просто его, как всех сиро
А причём тут статус сироты? Всё зависит от человека! Не надо защищать лентяя и нытик а! У меня есть знакомая семья сирот так они утрут нос любому спецу! Кто хочет жить нормально и работать — ищет средства, кто не хочет — причины... скорее всего корень проблем в наследственности..
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 10:17
Двоякое, даже многоякое у меня мнение. С одной стороны правы те кто считает . что раз жильё построено для льготников, то всё должно быть сделано качественно. Как впрочем всё что мы делаем должно быть качественным. С другой стороны поинтересуйтесь сколько стоит кв.м в этом арендном доме. Думаю не ошибусь если 140000 за квадрат, а рыночная цена новых домов подбирается кажется к 400000 .
Но и возражения другой стороны тоже к месту, на фото молодой парень не инвалид, что то мог бы и сам сделать. Кстати многие инвалиды терпеть не могут, когда их жалеют и зачастую делают гораздо больше чем здоровые люди. Ну и , то что сирота жизнь так сложилась, если относиться к этому так , что все должны тебя жалеть и всё делать за тебя,то жизнь не сложится в дальнейшем никак и ничего ты в жизни не добьёшься.
Но и возражения другой стороны тоже к месту, на фото молодой парень не инвалид, что то мог бы и сам сделать. Кстати многие инвалиды терпеть не могут, когда их жалеют и зачастую делают гораздо больше чем здоровые люди. Ну и , то что сирота жизнь так сложилась, если относиться к этому так , что все должны тебя жалеть и всё делать за тебя,то жизнь не сложится в дальнейшем никак и ничего ты в жизни не добьёшься.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9617
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 10:28
Цитата:
Как гласит народная мудрость "Дарёному коню в зубы не смотрят",сейчас в очередях стоят тысячи льготников которые будут безумно рады любому жилью,давайте честно им скажем вот государство выделяет на бюджетное жильё по 140000 за м2 при том что себестоимость 280000тнг\м2 ,мы вам дадим квартиру но розетки вы доделаете сами,да они не только розетки,а полностью ремонт там сделают,только дай жилплощадь.
Карачун:
вот такой подарок расцениваю как плевок в лицо человеку
вот такой подарок расцениваю как плевок в лицо человеку
Как гласит народная мудрость "Дарёному коню в зубы не смотрят",сейчас в очередях стоят тысячи льготников которые будут безумно рады любому жилью,давайте честно им скажем вот государство выделяет на бюджетное жильё по 140000 за м2 при том что себестоимость 280000тнг\м2 ,мы вам дадим квартиру но розетки вы доделаете сами,да они не только розетки,а полностью ремонт там сделают,только дай жилплощадь.
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 10:28
И "система которая их выпнула в жизнь" абсолютно не при чём. разве система, сиречь государство виновата, что эти дети остались сиротами.Они были обделены в детстве в большей степени лаской и родительским участием, тем что государство априори дать им не могло. Я вот 7 й ребёнок в семье, родители точно не могли каждого из нас обеспечит жильём, поэтому на квартиру зарабатывал я сам и ремонт я делал сам,
Про розетки могло родиться в уме только человека, которому все должны. Особенно государство за то, что родители бросили их в младенческом возрасте, за то, что в детдоме не так уютно и хорошо как дома. "Я в жизни пострадал , а мне ещё квартиру без розеток дают!"
Про розетки могло родиться в уме только человека, которому все должны. Особенно государство за то, что родители бросили их в младенческом возрасте, за то, что в детдоме не так уютно и хорошо как дома. "Я в жизни пострадал , а мне ещё квартиру без розеток дают!"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13648
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 10:33
А я понял в чем проблема( абайка- психолог извени, твой хлеб доедаю)). Парень работает в церкви. Он наслушашся/ насмотрелся на бабушек церковных. Привыкших жить не на пенсию , а на подачки. . И этот тоже решил что ему придёт в дом добрый дядька и заменит резетки и решит все его проблемы.
П.С дружище беги из этой церкви. Тебя бабушки там дабьют окончательно.
[Исправлено: Vit, 04.12.2023 - 09:35]
П.С дружище беги из этой церкви. Тебя бабушки там дабьют окончательно.
[Исправлено: Vit, 04.12.2023 - 09:35]
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 10:35
А сестра у Вас Мишаня большой молодец, но вот к сожалению мир состоит по большей части из людей равнодушных к чужим бедам и этим самым сиротам нужно к этой самой жизни как то приспосабливаться. Как мне как то сказал один человек который остался без руки:"Жалость убивает"и занялся спортом, причем побеждал на международных соревнованиях
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 04.12.23 - 10:40
Насколько я знаю эта аренда жилья у него пожизненной может быть если сильно больших косяков не напорет, так что смело может ремонтом заниматься
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