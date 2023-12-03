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≡ Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48114
Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
Отправлено: 03.12.23 - 16:39
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Произошло это сегодня, 3 декабря. Собрались жители домов в районе парка Победы, неподалеку от которых идет строительство 11-этажного дома и планируется возведение 19-этажного. Люди против новой стройки.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
483
Re: Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали...
Отправлено: 03.12.23 - 16:39
#1
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По утвержденному Генплану Костаная, там не должно быть никаких высоток. Это же ни какая нибудь кофейня из контейнера, а капитальное строительство.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5275
Re: Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали...
Отправлено: 03.12.23 - 17:51
#2
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Короче, новый сериал, диванники-запасайтесь Колой, чипсами: - Кумар Аксакалов против народа, или наоборот- жильцы против Кумара Аксакалова (это же его идея - застроить центр города высотками, Архимед - вширь хотел).

Цитата:
Ильяс:
утвержденному Генплану


Генплан- это как женщина с низкой социальной ответственностью - её имеет каждый аким и по разному ( кто вширь, кто вверх)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6497
Re: Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали...
Отправлено: 03.12.23 - 18:41
#3
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Мне кажется строить высотку не такая острая нужда или необходимость. Тут какая-то заковыка, где аналитики и эксперты, ждемс новых откровении и анализов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5275
Re: Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали...
Отправлено: 03.12.23 - 19:36
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
где аналитики и эксперты, ждемс новых откровении и анализов.


Вы же по опыту "стометровок" должны знать: - какая аналитика, какие эксперты 77- как скажет аким так и будет- скажет как Архимед- вширь- так и будет вширь; скажет как Кумар - ввысь- так и эти же эксперты и подтвердят- ввысь надо, вширь неправильно; завтра придёт нью-Архимед, скажет вглубь - эти же эксперты скажут- да, правильно нужно вглубь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5275
Re: Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали...
Отправлено: 03.12.23 - 19:46
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
не такая острая нужда или необходимость.


У нас, вернее у властей, никогда не было нужды, тем более острой:
строить ЛРТ;
проводить ненужную ЭКСПО;
вводить и присваивать титул Елбасы и много чего другого и ненужного.

Зато есть БОЛЬШАЯ нужда на эти впустую потраченные деньги:
провести газ в ауылах
провести качественную питьеую воду в тех же ауылах
отремонтировать сельские дороги
усилить медицину в сёлах
покрыть качественным интернетом сельскую территорию
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
693
Re: Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали...
Отправлено: 03.12.23 - 19:57
#6
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.......что что а при Елбасы краны не падали....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5275
Re: Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали...
Отправлено: 03.12.23 - 20:11
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
при Елбасы краны не падали...


Мало строили, а если строили - малоэтажные и из б/у стройматериалов вывезенных из разграбленных сёл и поселков.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
553
Re: Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали...
Отправлено: 04.12.23 - 02:56
#8
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Удивительно как у нас в городе народ быстро понял, что человейники до добра не доводят.
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