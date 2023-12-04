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≡ "Джазовая музыка - революционна" - Чем запомнился фестиваль "Jazz Bomond-2023" в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48114
"Джазовая музыка - революционна" - Чем запомнился фестиваль "Jazz Bomond-2023" в Костанае?
Отправлено: 04.12.23 - 01:10
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Фестиваль "Jazz Bomond-2023" собрал на костанайской сцене десятки джазменов из шести городов Казахстана и России. Играли три дня, а завершился фестиваль большим гала-концертом. Диксиленд "Kickin' Jass Orchestra" из Екатеринбурга привез в Костанай традиционный джаз в новоорлеанском стиле.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4418
Re: "Джазовая музыка - революционна" - Чем запомнился...
Отправлено: 04.12.23 - 01:10
#1
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Коллектив из Актобе постоянно на бис!!!
Молодцы!!!
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