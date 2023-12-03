«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 10:00
Никита БЕНЕНКО с 2010 года стоял в очереди по категории «дети-сироты». В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Сразу обнаружил много дефектов и недоделок. За два прошедших года проблем меньше не стало. Скорее наоборот. Читать новость
В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Сразу обнаружил много дефектов и недоделок. За два прошедших года проблем меньше не стало. Скорее наоборот.
два года живёт в квартире и пальцем не пошевелил что бы что то в квартире отремонтировать стыдно за таких мужчин! Ни на что не способный мужчина ,по этому и работает охранником в церкви..за два года несмог заработать 12000 тенге это что т. Да здоровый парень мог бы найти подработку и за день заработать эти деньги..иждиве́нец
Но с другой стороны, это нужно зафиксировать, подрозетники и тд и тп. Завтра госсудари же это сопрут на арендатора и заставят рожать как говорится по полной.. Ну, зафиксировал, теперь делай конечно сам. Не на год и не на два заселился сюда, еще и жена и дети будут, теперь что, ничего не делать? Надо как то приспосабливаться к жизни, понять ее.. Не будет же жена за него все потом доделывать?
как же отчетливо на примере этой статьи и комментариев к ней проявляется массовая непролазная совковость - "...радуйся такому", "...че не мужик что-ли, рук нет прикрутить розетку??!". во-первых за мои деньги (а бюджетные деньги это в том числе и мои деньги) какие-то "строители" (подставить желаемое, как если б вместо букв были точки) изваяли это поделие, по скудоумию называемое многоквартирным жилым домом (вменяемые и дееспособные люди сараи для скота и собачьи будки кратно качественнее строят). во-вторых "заказчик" (сделать то же самое) этого строительства, получающий заработную плату из тех же самых бюджетных денег, принял этот кусок дерьма как выполненную работу.
Vit: Он купил? Люди пашут на трёх работах, дом, семью не видят что б купить себе дом
Люди имеют семью, работу. А знаешь ли ты, что имеют сироты, вышедшие из стен детского дома. И лучше не знать. Некоторые думают, что там малина? Оттуда неприспособленные люди выходят. Не надо гнать, живи в полноценной семье и не завидуй, что сироте выдали жилье. А вот за то, что выдали именно такое - надо прокурору проявить интерес.
Добринцоф правильный пример написал. Вот именно так, таская кирпичи на пятый этаж ты строишь себе гнездышко. Шаг за шагом. Вот пусть этот парень прочитает комент 7. А вот когда разбогатеет, будет иметь прадо как у Акроса тогда и будет капризничать и выбирать себе красивую квартиру в шикарном районе. П.С Это реали жизни . Ему нужно перестать летать в небесах.
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Да, папы-мамы нет, научить некому. Сопли, как некоторым мужчинам, подобрать некому было. И не надо винить человека, в том, что он остался без родителей и система просто его, как всех сирот, пережевала и выплюнула.
Не могу знать, чего они умели. Но зато знаю, как сестра добивалась для сирот из детдомов, чтобы государство не только выпнуло их "в жизнь", но и приняло участие для этих граждан в реализации льгот. Она устраивала их на работу, помогала и советом и продуктами. И я опосредованное участие принимал (именно в РК). Да, многие из них достигли определенных высот и статуса. Но только с помощью, ибо они как новорожденные после детдома. Заслуг моих нет, но сестру они зовут "мамой" и на свадьбах у них она была матерью. А у этого парня не было "пробивного" помощника. Зато здесь доброжелателей сразу с ярлыками - не мужчина, иждивенец... Впрочем, каждому - свое
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