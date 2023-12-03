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≡ «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48113
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 10:00
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Никита БЕНЕНКО с 2010 года стоял в очереди по категории «дети-сироты». В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Сразу обнаружил много дефектов и недоделок. За два прошедших года проблем меньше не стало. Скорее наоборот.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1518
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 03.12.23 - 21:54
#15
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Цитата:
В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Сразу обнаружил много дефектов и недоделок. За два прошедших года проблем меньше не стало. Скорее наоборот.

Источник:


два года живёт в квартире и пальцем не пошевелил что бы что то в квартире отремонтировать стыдно за таких мужчин! Ни на что не способный мужчина ,по этому и работает охранником в церкви..за два года несмог заработать 12000 тенге это что т. Да здоровый парень мог бы найти подработку и за день заработать эти деньги..иждиве́нец
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34118
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 03.12.23 - 22:04
#16
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Но с другой стороны, это нужно зафиксировать, подрозетники и тд и тп.
Завтра госсудари же это сопрут на арендатора и заставят рожать как говорится по полной..
Ну, зафиксировал, теперь делай конечно сам.
Не на год и не на два заселился сюда, еще и жена и дети будут, теперь что, ничего не делать?
Надо как то приспосабливаться к жизни, понять ее..
Не будет же жена за него все потом доделывать?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
330
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 22:37
#17
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как же отчетливо на примере этой статьи и комментариев к ней проявляется массовая непролазная совковость - "...радуйся такому", "...че не мужик что-ли, рук нет прикрутить розетку??!".
во-первых за мои деньги (а бюджетные деньги это в том числе и мои деньги) какие-то "строители" (подставить желаемое, как если б вместо букв были точки) изваяли это поделие, по скудоумию называемое многоквартирным жилым домом (вменяемые и дееспособные люди сараи для скота и собачьи будки кратно качественнее строят).
во-вторых "заказчик" (сделать то же самое) этого строительства, получающий заработную плату из тех же самых бюджетных денег, принял этот кусок дерьма как выполненную работу.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
692
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 23:17
#18
Комментарий проходит проверку.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13644
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 23:27
#19
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Цитата:
Карачун: как же отчетливо на примере этой статьи и комментариев к ней проявляется массовая непролазная совковость - "...радуйся такому", "...че не мужик что-ли, рук нет прикрутить розетку??!".
Он купил? Люди пашут на трёх работах, дом, семью не видят что б купить себе дом, Детей одеть. А тут чел с виду нормальный молодой красивый парень разнылся из за розетки.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1118
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 23:37
#20
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Цитата:
Vit:
Он купил? Люди пашут на трёх работах, дом, семью не видят что б купить себе дом

Люди имеют семью, работу. А знаешь ли ты, что имеют сироты, вышедшие из стен детского дома. И лучше не знать. Некоторые думают, что там малина? Оттуда неприспособленные люди выходят. Не надо гнать, живи в полноценной семье и не завидуй, что сироте выдали жилье. А вот за то, что выдали именно такое - надо прокурору проявить интерес.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13644
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 23:37
#21
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Цитата:
Карачун:
Добринцоф правильный пример написал. Вот именно так, таская кирпичи на пятый этаж ты строишь себе гнездышко. Шаг за шагом. Вот пусть этот парень прочитает комент 7. А вот когда разбогатеет, будет иметь прадо как у Акроса тогда и будет капризничать и выбирать себе красивую квартиру в шикарном районе. П.С Это реали жизни . Ему нужно перестать летать в небесах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13644
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 23:40
#22
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Цитата:
Мишаня:

Я знаю кто такие сироты. У нас в молодости были в компании ребята. . Мы на них смотрели с открытыми ртами. Эти парни очень живучии. И умели много что мы домашние мамкины дети не умели.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1118
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 23:43
#23
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
стыдно за таких мужчин! Ни на что не способный мужчина

Да, папы-мамы нет, научить некому. Сопли, как некоторым мужчинам, подобрать некому было.
И не надо винить человека, в том, что он остался без родителей и система просто его, как всех сирот, пережевала и выплюнула.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1118
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 23:51
#24
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Цитата:
Vit:
И умели много

Не могу знать, чего они умели. Но зато знаю, как сестра добивалась для сирот из детдомов, чтобы государство не только выпнуло их "в жизнь", но и приняло участие для этих граждан в реализации льгот. Она устраивала их на работу, помогала и советом и продуктами. И я опосредованное участие принимал (именно в РК). Да, многие из них достигли определенных высот и статуса. Но только с помощью, ибо они как новорожденные после детдома. Заслуг моих нет, но сестру они зовут "мамой" и на свадьбах у них она была матерью. А у этого парня не было "пробивного" помощника.
Зато здесь доброжелателей сразу с ярлыками - не мужчина, иждивенец... Впрочем, каждому - свое
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13644
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 23:54
#25
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Цитата:
Мишаня: Зато здесь доброжелателей сразу с ярлыками - не мужчина, иждивенец... Впрочем, каждому - свое
Это не с злого умысла. Просто ему уже сказали, написали. Что не на кого не надейся. Иди вперёд. Молодой, здоровый, не инвалид. Да он может горы свернуть .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13644
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 00:00
#26
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Цитата:
Мишаня:
не надо винить человека, в том, что он остался без родителей и система просто его, как всех сирот, пережевала и выплюнула.

А вы думаете у всех форумчан все гладко и красиво получается? У каждого тут комента есть своя судьба. Своя трудная дорога. И врятли тут кому-то просто так кто то подарил автомобиль. Квартиру .
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1162
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 04.12.23 - 00:09
#27
Комментарий проходит проверку.
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