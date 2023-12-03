Отправлено: - 23:27

Карачун: как же отчетливо на примере этой статьи и комментариев к ней проявляется массовая непролазная совковость - "...радуйся такому", "...че не мужик что-ли, рук нет прикрутить розетку??!".

Цитата:Он купил? Люди пашут на трёх работах, дом, семью не видят что б купить себе дом, Детей одеть. А тут чел с виду нормальный молодой красивый парень разнылся из за розетки.