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≡ Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48113
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
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На тот момент книга еще не поступила в продажу, и свои сигнальные экземпляры никто из обладателей раритета не отдал. Единственное, что смогли прочитать и переписать — несколько отрывков, посвященных важным историческим событиям и политикам.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1330
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
#1
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Уж тебе то,шал,говорить о цинизме...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6497
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 12:49
#2
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На Ютубе гуляет видео с поминок его братишки, где на полном серьёзе брат говорит о втором президенте, в зале слышны смех. Каждое слово принимают на смех,среди слушателей всё окружение бывшего президента которых он за ручки мог отдать под суд. Зрелище из разряда наинеприятнейших....
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34115
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 14:26
#3
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Ох, 30 лет говорил говорил, нет сил сейчас даже две строчки прочитать из его очередной говорильни.
Сказки мультимиллиардера думаю нужны таким же, как он..
Их там сколько, 262 вора?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5275
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 15:11
#4
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Можно долго и нудно говорить о бывшем Елбасы, как и правильные так и критичные слова, но давайте будем судить по делам, хотя бы в нашей области: - в 1991 году совхозы ВСЕ (252 шт.) функционировали и там проживало более половины области, и за 30 лет у нас не было ни ВОЙНЫ, ни природных разрушительных катастроф типа землятрясении или наводнении в отличии от других бывших советских республик.
А, теперь картина сегодняшнего дня: - в каждом районе осталось примерно только треть посёлков, остальные разрушены; народ почти весь переехал в города, на сельхоз работы приезжают вахтовым методом.

Картина в городе: - КЖБИ, КСК, Химволокно - разрушены и разграблены ( тоже не было ни войны, на катастроф), не считая мелких предприятийй.

Более 75 % нефтедобычи принадлежат иностранным фирмам и компаниям; далеко ходить не будем : - флагман области- ССГПО - принадлежит иностранцам.
Даже хвалённая ИМИ отвёрточная промышленность в виде "Аллюр" - на 51 % принадлежит китайцам.

Недра по конституции принадлежит НАРОДУ, а по факту - принадлежат им же, иностранцам.
На нас всё - китайское и импортное ширпотребье; мы ездим - на китайских и импортных машинах; мы питаемся - китайскими и зарубежными продуктами.
Это итог 30 -го правления - Елбасы.
Сидеть на ТАКИХ ресурсах и не вывести страну в развитую державу - в мире наверное больше нет такого руководителя.

Правильно что снесли памятник ему в Талды Кургане.
Мы 30 лет работали и верили и надеялись на него - вот завтра-послезавтра заживём.
К сожалению он не оправдал наших надежд и страница из жизни страны в 30 лет его правления- это позорная страница его и его ближайших соратников и членов семьи .
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
70
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 17:43
#5
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как можно покупать да еще читать время тратить
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1161
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 17:44
#6
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Цитата:
Начальник:

челу денег уже не хватает, видимо...
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
483
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 18:33
#7
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Извините, не удержался

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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
690
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 03.12.23 - 18:30
#8
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В обращении к митингующим через Facebook был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве.

.....Марик твои комментарии по этому поводу хотелось услышать?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
690
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 03.12.23 - 18:34
#9
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Цитата:
Ильяс:
Извините, не удержался

.....Ильяс крепись держись держи себя в руках мы с тобой если что помни в любое трудное бремя....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
690
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 03.12.23 - 18:51
#10
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Цитата:
ACROS:
К сожалению он не оправдал наших надежд и страница из жизни страны в 30 лет его правления- это позорная страница его и его ближайших соратников и членов семьи

.....да это всё так и есть то что ты перечислил,но в отличии от других руспублик бывшего союза наших соседей,республик кавказа где люди едут на заработки в Россию или в Европу да экономика здоровее чем там,прибалтика в частности из Литвы чухнуло 1.5 миллиона и первое место в европе по алкоголизму да и живут на еродотациях. Мы ведь не едим на заработки можно и здесь заработать если захотеть так.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5275
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 03.12.23 - 20:33
#11
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Мы ведь не едим на заработки


Не думаю: - в Москве полно казахов приехавшие на заработки; В Польше на сборе фруктов; , в Англии, в Шотландии на сборах клубники и прочих ягод; в Южной Корее казахи-трудовые мигранты; на Сахалине, на Ямале, в Уренгое - там тоже полно казахов-гастарбайтеров.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1873
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 03.12.23 - 21:06
#12
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Цитата:
ACROS:
Именно казахов? Или всё таки казахстанцев?
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