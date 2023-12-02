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Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48113
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
На тот момент книга еще не поступила в продажу, и свои сигнальные экземпляры никто из обладателей раритета не отдал. Единственное, что смогли прочитать и переписать — несколько отрывков, посвященных важным историческим событиям и политикам.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1330
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
Уж тебе то,шал,говорить о цинизме...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6497
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 12:49
На Ютубе гуляет видео с поминок его братишки, где на полном серьёзе брат говорит о втором президенте, в зале слышны смех. Каждое слово принимают на смех,среди слушателей всё окружение бывшего президента которых он за ручки мог отдать под суд. Зрелище из разряда наинеприятнейших....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34115
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 14:26
Ох, 30 лет говорил говорил, нет сил сейчас даже две строчки прочитать из его очередной говорильни.
Сказки мультимиллиардера думаю нужны таким же, как он..
Их там сколько, 262 вора?
Сказки мультимиллиардера думаю нужны таким же, как он..
Их там сколько, 262 вора?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5275
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 15:11
Можно долго и нудно говорить о бывшем Елбасы, как и правильные так и критичные слова, но давайте будем судить по делам, хотя бы в нашей области: - в 1991 году совхозы ВСЕ (252 шт.) функционировали и там проживало более половины области, и за 30 лет у нас не было ни ВОЙНЫ, ни природных разрушительных катастроф типа землятрясении или наводнении в отличии от других бывших советских республик.
А, теперь картина сегодняшнего дня: - в каждом районе осталось примерно только треть посёлков, остальные разрушены; народ почти весь переехал в города, на сельхоз работы приезжают вахтовым методом.
Картина в городе: - КЖБИ, КСК, Химволокно - разрушены и разграблены ( тоже не было ни войны, на катастроф), не считая мелких предприятийй.
Более 75 % нефтедобычи принадлежат иностранным фирмам и компаниям; далеко ходить не будем : - флагман области- ССГПО - принадлежит иностранцам.
Даже хвалённая ИМИ отвёрточная промышленность в виде "Аллюр" - на 51 % принадлежит китайцам.
Недра по конституции принадлежит НАРОДУ, а по факту - принадлежат им же, иностранцам.
На нас всё - китайское и импортное ширпотребье; мы ездим - на китайских и импортных машинах; мы питаемся - китайскими и зарубежными продуктами.
Это итог 30 -го правления - Елбасы.
Сидеть на ТАКИХ ресурсах и не вывести страну в развитую державу - в мире наверное больше нет такого руководителя.
Правильно что снесли памятник ему в Талды Кургане.
Мы 30 лет работали и верили и надеялись на него - вот завтра-послезавтра заживём.
К сожалению он не оправдал наших надежд и страница из жизни страны в 30 лет его правления- это позорная страница его и его ближайших соратников и членов семьи .
А, теперь картина сегодняшнего дня: - в каждом районе осталось примерно только треть посёлков, остальные разрушены; народ почти весь переехал в города, на сельхоз работы приезжают вахтовым методом.
Картина в городе: - КЖБИ, КСК, Химволокно - разрушены и разграблены ( тоже не было ни войны, на катастроф), не считая мелких предприятийй.
Более 75 % нефтедобычи принадлежат иностранным фирмам и компаниям; далеко ходить не будем : - флагман области- ССГПО - принадлежит иностранцам.
Даже хвалённая ИМИ отвёрточная промышленность в виде "Аллюр" - на 51 % принадлежит китайцам.
Недра по конституции принадлежит НАРОДУ, а по факту - принадлежат им же, иностранцам.
На нас всё - китайское и импортное ширпотребье; мы ездим - на китайских и импортных машинах; мы питаемся - китайскими и зарубежными продуктами.
Это итог 30 -го правления - Елбасы.
Сидеть на ТАКИХ ресурсах и не вывести страну в развитую державу - в мире наверное больше нет такого руководителя.
Правильно что снесли памятник ему в Талды Кургане.
Мы 30 лет работали и верили и надеялись на него - вот завтра-послезавтра заживём.
К сожалению он не оправдал наших надежд и страница из жизни страны в 30 лет его правления- это позорная страница его и его ближайших соратников и членов семьи .
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 70
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 17:43
как можно покупать да еще читать время тратить
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1161
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 17:44
Цитата:
челу денег уже не хватает, видимо...
Начальник:
челу денег уже не хватает, видимо...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 483
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 18:33
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 03.12.23 - 18:30
В обращении к митингующим через Facebook был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве.
.....Марик твои комментарии по этому поводу хотелось услышать?
.....Марик твои комментарии по этому поводу хотелось услышать?
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 03.12.23 - 18:34
Цитата:
.....Ильяс крепись держись держи себя в руках мы с тобой если что помни в любое трудное бремя....
Ильяс:
Извините, не удержался
Извините, не удержался
.....Ильяс крепись держись держи себя в руках мы с тобой если что помни в любое трудное бремя....
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 03.12.23 - 18:51
Цитата:
.....да это всё так и есть то что ты перечислил,но в отличии от других руспублик бывшего союза наших соседей,республик кавказа где люди едут на заработки в Россию или в Европу да экономика здоровее чем там,прибалтика в частности из Литвы чухнуло 1.5 миллиона и первое место в европе по алкоголизму да и живут на еродотациях. Мы ведь не едим на заработки можно и здесь заработать если захотеть так.
ACROS:
К сожалению он не оправдал наших надежд и страница из жизни страны в 30 лет его правления- это позорная страница его и его ближайших соратников и членов семьи
К сожалению он не оправдал наших надежд и страница из жизни страны в 30 лет его правления- это позорная страница его и его ближайших соратников и членов семьи
.....да это всё так и есть то что ты перечислил,но в отличии от других руспублик бывшего союза наших соседей,республик кавказа где люди едут на заработки в Россию или в Европу да экономика здоровее чем там,прибалтика в частности из Литвы чухнуло 1.5 миллиона и первое место в европе по алкоголизму да и живут на еродотациях. Мы ведь не едим на заработки можно и здесь заработать если захотеть так.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5275
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 03.12.23 - 20:33
Цитата:
Не думаю: - в Москве полно казахов приехавшие на заработки; В Польше на сборе фруктов; , в Англии, в Шотландии на сборах клубники и прочих ягод; в Южной Корее казахи-трудовые мигранты; на Сахалине, на Ямале, в Уренгое - там тоже полно казахов-гастарбайтеров.
родом из Шанхая2022:
Мы ведь не едим на заработки
Мы ведь не едим на заработки
Не думаю: - в Москве полно казахов приехавшие на заработки; В Польше на сборе фруктов; , в Англии, в Шотландии на сборах клубники и прочих ягод; в Южной Корее казахи-трудовые мигранты; на Сахалине, на Ямале, в Уренгое - там тоже полно казахов-гастарбайтеров.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1873
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 03.12.23 - 21:06
Цитата:
ACROS:Именно казахов? Или всё таки казахстанцев?
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