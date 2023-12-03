Re: Лёд, боль, штраф + песок и соль = коктейль для чистого...

Отправлено: - 20:01

Цитата://во всем виноват Токаев и Назарбаев,//



Ну да, только ОНИ и виноваты: - за что их избирали президентами и платили зарплату - в первую очередь за то что бы в стране был ПОРЯДОК в том числе и на дорогах.

Если каждый житель начнёт вмешиваться и РАБОТАТЬ за назарбаевско- токаевских чиновников, то тогда зачем они нужны ??



И самое главное - чиновники от дорог исправились и дорога теперь всегда чистая и безопасная после буранов и гололёдов ????