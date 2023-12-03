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≡ Лёд, боль, штраф + песок и соль = коктейль для чистого асфальта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48113
Лёд, боль, штраф + песок и соль = коктейль для чистого асфальта
Отправлено: 03.12.23 - 20:01
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Данные события происходили в январе 2022 года, прямо перед газовыми митингами. Суть такая - у тещи 2-ого января был назначен юбилей. Живёт она в Боровском. Перед этим 22 декабря прошёл снег с дождём. И 1 января я с супругой выехал в Боровское, трасса - сплошной укатанный снежный наст и сплошной гололёд.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5275
Re: Лёд, боль, штраф + песок и соль = коктейль для чистого...
Отправлено: 03.12.23 - 20:01
#1
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Цитата://во всем виноват Токаев и Назарбаев,//

Ну да, только ОНИ и виноваты: - за что их избирали президентами и платили зарплату - в первую очередь за то что бы в стране был ПОРЯДОК в том числе и на дорогах.
Если каждый житель начнёт вмешиваться и РАБОТАТЬ за назарбаевско- токаевских чиновников, то тогда зачем они нужны ??

И самое главное - чиновники от дорог исправились и дорога теперь всегда чистая и безопасная после буранов и гололёдов ????
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