Отправлено: - 19:09

bgb:

Или купите новую машину в кредит без колес и двигателя, а потом доделайте сами...

bgb:

"Сделай сам то, сделай это"... Кто-то за некачественную работу получил качественные деньги, а ты терпи, сделай сам..

Цитата:Он квартиру не покупал,ему дали бесплатно,мог бы прикрутить розетки и спасибо сказать.Цитата:На такое жильё деньги то же не качественные выделяют,дадут гроши и как хочешь так и строй ,вот отсюда и качество соответствующее.