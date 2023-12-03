«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 10:00
Никита БЕНЕНКО с 2010 года стоял в очереди по категории «дети-сироты». В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Сразу обнаружил много дефектов и недоделок. За два прошедших года проблем меньше не стало. Скорее наоборот. Читать новость
Интересно : - как госкомиссия принимала и есть ли в её составе профессинальные строители и что такое мифический гарантийный срок и есть ли разница между гарантийным сроком и устранением элементарных недоделок и брака ??
Интересно, парень инвалид? Это если бы я родителям, здоровый жлоб, предъявлял, что они мне квартиру без ремонта оставили. Почему сидит сторожем? Не хочет работать? Работы валом, все ищут работников. Я два года не мог найти помощника. Всё в жизни случается, не могу себе взять ремонтную бригаду и делаю потихоньку ремонт своими силами. Никто ему ничего не должен. Дали жильё, радуйся и доводи до ума.
Может хватит писать о проблемах строительства нового жилья, все и так знают, что у некоторых застройщиков качество хромает. А парень пусть радуется крыше над головой и по-тихоньку обустраивает свою жизнь. Руки и ноги есть, вперёд. Распред.коробки можно закрепить, обои наклеить, обналичку купить и прибить. Что то в одном месяце, что то в другом. Так многие живут, выкручиваются как-то и несут свой крест, а не ждут, что кто то им положит на блюдечке с золотой коемочкой. А то какая то привычка к иждевенчеству.Читатели думаю уже его житейскими проблемами сыты.
В благополучном СССР родителям дали долгожданную квартиру,перед переездом начался капитальный ремонт,содрали обои,выкинули раковины и стрёмный унитаз,переделали всю электропроводку,на пол постелили двп и линолеум потом переехали и никому в голову не приходило ходить и жаловаться. Потом я покупал себе квартиру в ипотеку на пятом этаже и был без ума от счастья, что это будет своя собственная квартира,перед переездом там также делал капитальный ремонт,таскал кирпичи на пятый этаж на своих руках. Потом купил дом то же в ипотеку,ремонта не было никакого ,при покупке смотрел только на то ,что стены капитальные и потолок плиты перекрытия,всё остальное делали сами,всю внутрянку,новую крышу,обложили новым красивым кирпичиком,во дворе положили брусчатку. А сейчас одно нытьё,розетку сделать не может,сидит голодный газ не может подключить из за 12000.
Прочел статью и не понял: А кто подрядчиком был? Пацан обращался в акимат - правильно! Акимат - заказчик, который обязан нести бремя за народные деньги. Какое вам дело, кто, где и кем работает? Прочел комменты и понял, что все писаки здесь - сотрудники акимата! "Сделай сам то, сделай это"... Кто-то за некачественную работу получил качественные деньги, а ты терпи, сделай сам... Это как понять? Тогда сами посторойте сами себе многоэтажки - акимат участки покажет. Соберитесь желающие человека по два от семьи и шпарьте после работы! Или купите новую машину в кредит без колес и двигателя, а потом доделайте сами... Эх вы...
Очень просто: - мы живём в Казахстане, где властям НИЧИХАТЬ на ВСЁ - ему БЫСТРЕЙ и НАДЁЖНЕЙ - ВСЁ сделать самому или при помощи друзей, но никак не акимата и подрядчика- они НЕ БУДУТ этим заниматься, можно долго и нудно ходить по кабинетам что бы КТО ТО прикрутил розетку и выйдя не пенсию ничего не добиться- розетка так и не будет прикручена. Добринцов прав - пусть радуется что ТАКОЕ дали, за воротами - тысяча и тысяча НЕ ПОЛУЧИВШИХ такие квартиры.
Никита БЕНЕНКО с 2010 года стоял в очереди по категории «дети-сироты». В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Дом находится на гарантии у застройщика и в течение 3 лет тот должен устранить все дефекты.
...внимательно ещё раз,всё это гос. имущество и под гарантией 3 лет,приходит акимат и устраняет все эти косяки,он деньги втюхает а завтро его попросят на выход,это ОНО не его прватное ЭТО ГОС.ИМУЩЕСТВО галанная боль у кого акимата.
....я так понимаю у каждой регииозной организации имеется печатный станок денег что они так богаты? И надо отличать церьковь,мечеть или синагогу от богоугодных заведений которые также состоят на пожертвования или государства. Богоугодные заведения — название благотворительных учреждений[1] Пособия для бедных и сирот (как государственные, так и частные) были введены ещё в конце I века нашей эры в Древнем Риме. Однако благотворительность, как дело «угодное богу», и соответствующие заведения появились вместе с победой христианства, когда возникли орфанотрофии (сиротопитательные дома), геронтокомии (дома призрения для престарелых), нозокомии (больница), брефотрофии (воспитательные дома[2]), ксеннодохии (странноприимные дома)
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