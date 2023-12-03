Отправлено: - 19:36

сайлау курманов:

где аналитики и эксперты, ждемс новых откровении и анализов.

Цитата:Вы же по опыту "стометровок" должны знать: - какая аналитика, какие эксперты 77- как скажет аким так и будет- скажет как Архимед- вширь- так и будет вширь; скажет как Кумар - ввысь- так и эти же эксперты и подтвердят- ввысь надо, вширь неправильно; завтра придёт нью-Архимед, скажет вглубь - эти же эксперты скажут- да, правильно нужно вглубь.