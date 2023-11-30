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Выплаты по ней производились ежегодно из личных доходов вождя, включая гонорары. Точная величина гонораров неизвестна, но, если проследить по вручаемым Сталинским премиям с 1940-го по 1954 год, то выявляется, что первых премий было 16 - по 100 000 рублей каждая, вторая премия составляла 50 000 руб. и выдавалась 20 лауреатам

Цитата:Ниче сколько наворовал у нашего и украинского народа, где сделал тогда геноцид.Конечно можно потом раздавать, ведь куда то это все с миллионов убитых без причины девать надо..