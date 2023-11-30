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Судьба транссибирского Сталина
Судьба транссибирского Сталина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48111
Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 30.11.23 - 14:02
Взяться за статью меня побудила любопытная и очень давняя фотография в семейном альбоме. На ней изображен бюст И. В. Сталина, высеченный из скалы на 7 031-м км железнодорожной магистрали Москва - Владивосток. Мой отец, служивший в войсках МВД, рассказывал, что сооружал тот бюст один заключенный в 1935 году. Сегодня, в год 70-й годовщины со дня смерти бывшего вождя, интерес к его личности не ослабел. И я решила использовать доступные источники, чтобы получить информацию об истории возникновения каменного монумента.
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b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4417
Re: Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 30.11.23 - 14:02
Комментарий удален модератором.
Re: Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 30.11.23 - 15:02
Цитата:
Ниче сколько наворовал у нашего и украинского народа, где сделал тогда геноцид.
Конечно можно потом раздавать, ведь куда то это все с миллионов убитых без причины девать надо..
Выплаты по ней производились ежегодно из личных доходов вождя, включая гонорары. Точная величина гонораров неизвестна, но, если проследить по вручаемым Сталинским премиям с 1940-го по 1954 год, то выявляется, что первых премий было 16 - по 100 000 рублей каждая, вторая премия составляла 50 000 руб. и выдавалась 20 лауреатам
Ниче сколько наворовал у нашего и украинского народа, где сделал тогда геноцид.
Конечно можно потом раздавать, ведь куда то это все с миллионов убитых без причины девать надо..
Re: Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 30.11.23 - 15:06
Цитата:
Никто другой из диктаторов не убил миллионы казахов просто так, отобрав у них все их личные сбережения, скот, зерно.
И кто из диктаторов вырезал собственное население миллионами, есть таковые?
Конечно, ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ у него в миллиардах скопилось, вот и раздавал своим же коммунякам..
Надо отметить, что никто другой из диктаторов 20-го века не отдавал свои гонорары народу.
Никто другой из диктаторов не убил миллионы казахов просто так, отобрав у них все их личные сбережения, скот, зерно.
И кто из диктаторов вырезал собственное население миллионами, есть таковые?
Конечно, ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ у него в миллиардах скопилось, вот и раздавал своим же коммунякам..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6496
Re: Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 30.11.23 - 18:49
Сегодня умер Киссинже, один из богатейших людей планеты. Прожив сто лет, остался в памяти одним из кровожадных и амбициозных политиков. По сравнению с ним, товарищ Сталин просто ангел, поднявший страну до небывалых высот. Благодарные потомки ещё вспомнят о заслугах этого человека.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19617
Re: Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 30.11.23 - 20:28
статьи Натальи Здоровец всегда интересно читать.
история вещь такая, то что было то было.
история вещь такая, то что было то было.
Re: Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 01.12.23 - 22:04
Цитата:
.....я так понимаю ты и незалеженцы титульные,другие народы бывшего союза не пострадали?Далеко ходить не будем про депортацию немцы,корейский посёлок знаешь и почему он называется так?чеченцы,прибалты,поляки......дальше продолжать?Ты лучше скажи кто в те годы не подвергся репрессиям? " Знайка"
111:
.....я так понимаю ты и незалеженцы титульные,другие народы бывшего союза не пострадали?Далеко ходить не будем про депортацию немцы,корейский посёлок знаешь и почему он называется так?чеченцы,прибалты,поляки......дальше продолжать?Ты лучше скажи кто в те годы не подвергся репрессиям? " Знайка"
Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 01.12.23 - 23:10
Цитата:
Депортация и геноцид, это сравниваемые вещи?
То ли твое дитя депортируют, то ли вырежут как собаку?
Это одно и тоже?
родом из Шанхая2022:
я так понимаю ты и незалеженцы титульные,другие народы бывшего союза не пострадали?Далеко ходить не будем про депортацию немцы,корейский посёлок знаешь и почему он называется так?
я так понимаю ты и незалеженцы титульные,другие народы бывшего союза не пострадали?Далеко ходить не будем про депортацию немцы,корейский посёлок знаешь и почему он называется так?
Депортация и геноцид, это сравниваемые вещи?
То ли твое дитя депортируют, то ли вырежут как собаку?
Это одно и тоже?
Re: Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 02.12.23 - 00:02
Цитата:
....чЁ ты чушь здесь несёшь кого резали? Где кого вырезали рассказывай,показывывай,представляй материал только документальный что вот там и там было вырезано такое количество итд....
111:
....чЁ ты чушь здесь несёшь кого резали? Где кого вырезали рассказывай,показывывай,представляй материал только документальный что вот там и там было вырезано такое количество итд....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9107
Re: Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 03.12.23 - 14:41
Цитата:
----Так этот пользователь как -то писал , что 6 млн. человек погибло в Казахстане от голода .
родом из Шанхая2022:
Где кого вырезали рассказывай,показывывай,представляй
Где кого вырезали рассказывай,показывывай,представляй
----Так этот пользователь как -то писал , что 6 млн. человек погибло в Казахстане от голода .
Re: Судьба транссибирского Сталина
Отправлено: 03.12.23 - 18:13
Цитата:
.....про голодающих поволжья забыл упомянуть или вообще о них не знает? необазован или здесь знаю это знать не хочу....
Гога:
.....про голодающих поволжья забыл упомянуть или вообще о них не знает? необазован или здесь знаю это знать не хочу....
-
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