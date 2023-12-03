Re: Новую парковую зону с велодорожкой уже на следующий год...

Отправлено: - 17:58

Цитата://на встрече с предпринимателями аким//



Мини назарбаевский Совет инвесторов- мне кажеться он ПЛОХО кончил.



Цитата://стоимостью 6 млн тенге разрабатывает кызылординское ТОО «Казгражданстройпроект»,//



У нас что: - нет своего ТОО "Костанайгражданстройпроект" - вроде недавно КТО ТО из высопоставленных, об этом почти кричал, на этих же страницах?

Деньги уходят на сторону, и налоги то же - да и спрос потом с кого ???