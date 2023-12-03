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Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
Костанайцы рядом со стройкой, где рухнул кран, записали видеобращение к Президенту РК. О чем оно?
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