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≡ Без укрывания и «обшмургивания» - Как лучше зимовать розам? И так ли уж нуждаются они в теплых шубах, как мы думаем?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48111
Без укрывания и «обшмургивания» - Как лучше зимовать розам? И так ли уж нуждаются они в теплых шубах, как мы думаем?
Отправлено: 03.12.23 - 17:05
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Осенью зеленые блогеры вступают в негласное соревнование, сообщая на своих страницах в соцсетях, кто сколько чего утеплил на зиму. Особенно старательно утепляют царицу цветов. А надо ли?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6496
Re: Без укрывания и «обшмургивания» - Как лучше зимовать розам?...
Отправлено: 03.12.23 - 17:05
#1
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В этом году корни прикрыл опавшей листвой и всё , больше ничего. посмотрим что выйдет из этого
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