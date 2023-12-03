Отправлено: - 17:51

Ильяс:

утвержденному Генплану

Короче, новый сериал, диванники-запасайтесь Колой, чипсами: - Кумар Аксакалов против народа, или наоборот- жильцы против Кумара Аксакалова (это же его идея - застроить центр города высотками, Архимед - вширь хотел).Цитата:Генплан- это как женщина с низкой социальной ответственностью - её имеет каждый аким и по разному ( кто вширь, кто вверх)