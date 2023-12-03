Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новую парковую зону с велодорожкой уже на следующий год обещают открыть в Костанае
Новую парковую зону с велодорожкой уже на следующий год обещают открыть в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать