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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 578 из 578«1...576577578
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26125
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.11.23 - 16:29
#8656
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Цитата:
Гога:
--Почему ? В чем причина ?

Не получается... :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26125
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.11.23 - 16:31
#8657
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На фото, Беженцы из Украины.
Вои на синей машине, оттуда -
сбежали... :lol: :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9107
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.11.23 - 20:38
#8658
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Цитата:
drakon:

-------------https://postimages.org/
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26125
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.23 - 12:36
#8659
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А вы, уже поздравили, своего участкового инспектора?... :lol: ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2842
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.11.23 - 16:24
#8660
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Цитата:
Гога:

или ImgBB
вот краткая инструкция.
Нажимаешь - НАЧАТЬ ЗАГРУЗКУ

Выбираешь как на картинке ниже указано

И как есть, без НГ вышеуказанных сервисов, вставляешь в сообщение. Всё. ;-) Удачи!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.11.23 - 19:49
#8661
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26125
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.11.23 - 19:54
#8662
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Что это за техника?
Куда - везут?... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.11.23 - 21:32
#8663
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26125
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.11.23 - 21:42
#8664
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Тучка идёт на нас.
Что то - будет... :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3692
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.23 - 13:24
#8665
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Незабвенная Эдит Пиаф!




Нет, мне не жаль ничего!

Позабыта печаль,
Позабыта любовь,
На века. Их не жаль ...
На счету снова ноль.

[Исправлено: таноми52, 26.11.2023 - 13:37]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19617
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.23 - 14:05
#8666
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Цитата:
drakon:


ты что раскис то, Дракон?
тебе люди простейшие варианты
как фото выложить на форум дают,
а ты не реагируешь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.23 - 14:00
#8667
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26125
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.23 - 14:18
#8668
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Снег сегодня ночью - выпал.
К обеду думаю - растает... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.12.23 - 15:17
#8669
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фотохостинг
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26125
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.12.23 - 15:20
#8670
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На улице минус 3. Цветы,
среди - снега... :oops:
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