Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...

Отправлено: - 14:15

В благополучном СССР родителям дали долгожданную квартиру,перед переездом начался капитальный ремонт,содрали обои,выкинули раковины и стрёмный унитаз,переделали всю электропроводку,на пол постелили двп и линолеум потом переехали и никому в голову не приходило ходить и жаловаться.

Потом я покупал себе квартиру в ипотеку на пятом этаже и был без ума от счастья, что это будет своя собственная квартира,перед переездом там также делал капитальный ремонт,таскал кирпичи на пятый этаж на своих руках.

Потом купил дом то же в ипотеку,ремонта не было никакого ,при покупке смотрел только на то ,что стены капитальные и потолок плиты перекрытия,всё остальное делали сами,всю внутрянку,новую крышу,обложили новым красивым кирпичиком,во дворе положили брусчатку.

А сейчас одно нытьё,розетку сделать не может,сидит голодный газ не может подключить из за 12000.