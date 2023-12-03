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≡ Новую парковую зону с велодорожкой уже на следующий год обещают открыть в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48109
Новую парковую зону с велодорожкой уже на следующий год обещают открыть в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 14:52
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Парковой зоной должна стать территория вокруг корпусов бывшего сельхозинститута между проспектом Абая и улицей Маяковского. Впервые об этой идее заговорили в марте 2023 года во время совместной рабочей поездки по городу акимов области и города.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4417
Re: Новую парковую зону с велодорожкой уже на следующий год...
Отправлено: 03.12.23 - 14:52
#1
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Там же следует сделать площадку для скейт-бордов и паркура!
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