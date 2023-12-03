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≡ Где будут отключать электричество в Костанае с 4-го по 8 декабря 2023 года?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48109
Где будут отключать электричество в Костанае с 4-го по 8 декабря 2023 года?
Отправлено: 03.12.23 - 14:35
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План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов распространила пресс-служба предприятия. Без света в этот период будут оставаться 9 районов города.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26125
Re: Где будут отключать электричество в Костанае с 4-го по 8...
Отправлено: 03.12.23 - 14:35
#1
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Хорошо, что не у нас, отключают... :lol: ;-)
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3266
Где будут отключать электричество в Костанае с 4-го по 8 декабря 2023 года?
Отправлено: 03.12.23 - 14:45
#2
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Цитата:
drakon:
Хорошо, что не у нас, отключают...


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