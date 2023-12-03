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≡ Полиция переквалифицировала статью по делу об избитой, а затем скончавшейся пенсионерки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48109
Полиция переквалифицировала статью по делу об избитой, а затем скончавшейся пенсионерки в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 14:29
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Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в ответ на запрос "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Изначально следствие вели по статье хулиганство. А 1 декабря стало известно, что 85-летняя Асия Кутварова скончалась.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
85
Re: Полиция переквалифицировала статью по делу об избитой, а...
Отправлено: 03.12.23 - 14:29
#1
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Цитата "эксперты не связывают травмы, полученные пожилой женщиной, с причиной смерти." Прямо из " Улицы разбитых фонарей" - конец года, а в отчёте убийство! Значит покойник сам себя завязал, залез в сумку, которую ветром сдуло с моста, которая,падая, зацепилась молнией и застегнулась. Налицо несчастный случай.- Прокурор не подпишет. - У прокурора тоже конец квартала.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4417
Re: Полиция переквалифицировала статью по делу об избитой, а...
Отправлено: 03.12.23 - 15:02
#2
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Думаю, что эксперты работают в поликлиниках города - очень похожий почерк работы!)))
Избиение и переломанные ребра никак не могли повлечь стресс, нарушение сердечного ритмаи прочие сбои работы организма! Смерть обусловлена тем, что у нее уже были кардиомиопатия и ИБС! А рёбра она и раньше, наверно, ломала, причем без последствий...
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