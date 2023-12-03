Re: Полиция переквалифицировала статью по делу об избитой, а...

Отправлено: - 15:02

Думаю, что эксперты работают в поликлиниках города - очень похожий почерк работы!)))

Избиение и переломанные ребра никак не могли повлечь стресс, нарушение сердечного ритмаи прочие сбои работы организма! Смерть обусловлена тем, что у нее уже были кардиомиопатия и ИБС! А рёбра она и раньше, наверно, ломала, причем без последствий...