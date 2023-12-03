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Группа из Минздрава объедет регионы, чтобы понять, откуда у клиник долги и нужно ли им больше денег из ФСМС
Группа из Минздрава объедет регионы, чтобы понять, откуда у клиник долги и нужно ли им больше денег из ФСМС
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