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≡ Группа из Минздрава объедет регионы, чтобы понять, откуда у клиник долги и нужно ли им больше денег из ФСМС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48106
Группа из Минздрава объедет регионы, чтобы понять, откуда у клиник долги и нужно ли им больше денег из ФСМС
Отправлено: 03.12.23 - 10:47
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Министерство здравоохранение создало специальную рабочую группу для изучения ситуации с кредиторской задолженностью в медицинских организациях, сообщает ведомство. ﻿Анализ состояния кредиторской задолженности в государственных медорганизациях планируют завершить к 25 декабря.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5264
Re: Группа из Минздрава объедет регионы, чтобы понять, откуда у...
Отправлено: 03.12.23 - 10:47
#1
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Цитата://понять, в чём причины роста кредиторской задолженности и ненадлежащего исполнения обязательств перед соисполнителями, самое главное – почему медицинским работникам несвоевременно выплачивается зарплата"//

А, что тут понимать: - ВОРОВАТЬ меньше надо.
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