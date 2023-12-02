Отправлено: - 22:35

maxsaf:

Щас в каком-нибудь вацапе или телеге запустят слух, что кредиты спишут. Народ на радостях ещё несколько миллиардов возьмёт в долг. А потом, когда поймут, что возврат неизбежен, готовые на крайние меры товарищи продолжат то, что начали в январе. У кого другой прогноз?

Пока всё идёт по плану:Цитата: