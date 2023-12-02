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Некоторым казахстанцам могут простить кредиты: финрегулятор ведет переговоры с банками
Некоторым казахстанцам могут простить кредиты: финрегулятор ведет переговоры с банками
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