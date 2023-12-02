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≡ Некоторым казахстанцам могут простить кредиты: финрегулятор ведет переговоры с банками
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48104
Некоторым казахстанцам могут простить кредиты: финрегулятор ведет переговоры с банками
Отправлено: 02.12.23 - 22:35
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Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов рассказал о нескольких путях снижения долговой нагрузки казахстанцев. Один из них - это прощение кредитов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21244
Re: Некоторым казахстанцам могут простить кредиты: финрегулятор...
Отправлено: 02.12.23 - 22:35
#1
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Пока всё идёт по плану:
Цитата:
maxsaf:
Щас в каком-нибудь вацапе или телеге запустят слух, что кредиты спишут. Народ на радостях ещё несколько миллиардов возьмёт в долг. А потом, когда поймут, что возврат неизбежен, готовые на крайние меры товарищи продолжат то, что начали в январе. У кого другой прогноз?
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
328
Re: Некоторым казахстанцам могут простить кредиты: финрегулятор...
Отправлено: 02.12.23 - 22:56
#2
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Цитата:
maxsaf:
Пока всё идёт по плану:

в смысле реализация сценария широко известного в узких кругах художественного фильма футуристического жанра? согласен, едва ли где-то ещё в мире так масштабно поощряется безответственность и глупость
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