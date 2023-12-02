Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 15:11
Можно долго и нудно говорить о бывшем Елбасы, как и правильные так и критичные слова, но давайте будем судить по делам, хотя бы в нашей области: - в 1991 году совхозы ВСЕ (252 шт.) функционировали и там проживало более половины области, и за 30 лет у нас не было ни ВОЙНЫ, ни природных разрушительных катастроф типа землятрясении или наводнении в отличии от других бывших советских республик.
А, теперь картина сегодняшнего дня: - в каждом районе осталось примерно только треть посёлков, остальные разрушены; народ почти весь переехал в города, на сельхоз работы приезжают вахтовым методом.
Картина в городе: - КЖБИ, КСК, Химволокно - разрушены и разграблены ( тоже не было ни войны, на катастроф), не считая мелких предприятийй.
Более 75 % нефтедобычи принадлежат иностранным фирмам и компаниям; далеко ходить не будем : - флагман области- ССГПО - принадлежит иностранцам.
Даже хвалённая ИМИ отвёрточная промышленность в виде "Аллюр" - на 51 % принадлежит китайцам.
Недра по конституции принадлежит НАРОДУ, а по факту - принадлежат им же, иностранцам.
На нас всё - китайское и импортное ширпотребье; мы ездим - на китайских и импортных машинах; мы питаемся - китайскими и зарубежными продуктами.
Это итог 30 -го правления - Елбасы.
Сидеть на ТАКИХ ресурсах и не вывести страну в развитую державу - в мире наверное больше нет такого руководителя.
Правильно что снесли памятник ему в Талды Кургане.
Мы 30 лет работали и верили и надеялись на него - вот завтра-послезавтра заживём.
К сожалению он не оправдал наших надежд и страница из жизни страны в 30 лет его правления- это позорная страница его и его ближайших соратников и членов семьи .