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≡ Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48103
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
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На тот момент книга еще не поступила в продажу, и свои сигнальные экземпляры никто из обладателей раритета не отдал. Единственное, что смогли прочитать и переписать — несколько отрывков, посвященных важным историческим событиям и политикам.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1330
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
#1
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Уж тебе то,шал,говорить о цинизме...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6494
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 12:49
#2
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На Ютубе гуляет видео с поминок его братишки, где на полном серьёзе брат говорит о втором президенте, в зале слышны смех. Каждое слово принимают на смех,среди слушателей всё окружение бывшего президента которых он за ручки мог отдать под суд. Зрелище из разряда наинеприятнейших....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34096
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 14:26
#3
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Ох, 30 лет говорил говорил, нет сил сейчас даже две строчки прочитать из его очередной говорильни.
Сказки мультимиллиардера думаю нужны таким же, как он..
Их там сколько, 262 вора?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5260
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 15:11
#4
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Можно долго и нудно говорить о бывшем Елбасы, как и правильные так и критичные слова, но давайте будем судить по делам, хотя бы в нашей области: - в 1991 году совхозы ВСЕ (252 шт.) функционировали и там проживало более половины области, и за 30 лет у нас не было ни ВОЙНЫ, ни природных разрушительных катастроф типа землятрясении или наводнении в отличии от других бывших советских республик.
А, теперь картина сегодняшнего дня: - в каждом районе осталось примерно только треть посёлков, остальные разрушены; народ почти весь переехал в города, на сельхоз работы приезжают вахтовым методом.

Картина в городе: - КЖБИ, КСК, Химволокно - разрушены и разграблены ( тоже не было ни войны, на катастроф), не считая мелких предприятийй.

Более 75 % нефтедобычи принадлежат иностранным фирмам и компаниям; далеко ходить не будем : - флагман области- ССГПО - принадлежит иностранцам.
Даже хвалённая ИМИ отвёрточная промышленность в виде "Аллюр" - на 51 % принадлежит китайцам.

Недра по конституции принадлежит НАРОДУ, а по факту - принадлежат им же, иностранцам.
На нас всё - китайское и импортное ширпотребье; мы ездим - на китайских и импортных машинах; мы питаемся - китайскими и зарубежными продуктами.
Это итог 30 -го правления - Елбасы.
Сидеть на ТАКИХ ресурсах и не вывести страну в развитую державу - в мире наверное больше нет такого руководителя.

Правильно что снесли памятник ему в Талды Кургане.
Мы 30 лет работали и верили и надеялись на него - вот завтра-послезавтра заживём.
К сожалению он не оправдал наших надежд и страница из жизни страны в 30 лет его правления- это позорная страница его и его ближайших соратников и членов семьи .
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
70
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 17:43
#5
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как можно покупать да еще читать время тратить
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1161
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 17:44
#6
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Цитата:
Начальник:

челу денег уже не хватает, видимо...
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