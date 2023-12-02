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Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48103
Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
Отправлено: 02.12.23 - 11:44
Возникает ощущение, что мы идём куда-то не туда. И не вперёд, и не назад, а в непонятную сторону. Как бы эта сторона гибельной не оказалась. Это относится и к кредитам, которые берут на машины, и к красивым номерам на них, огромным плоским телевизорам, свадебным тоям.
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Re: Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
Отправлено: 02.12.23 - 11:44
Мне кажется сие произведение не стоит того места на котором оно напечатано.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34096
Re: Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
Отправлено: 02.12.23 - 14:40
Цитата:
А оно помогло?
Нет.
Люди с советским образованием развалили свою страну без войны, потом начали 30 лет грабить остальные новые страны в течении 30ти лет, сейчас пишут об этом какие то книги, как заработали свой первый миллиард..
Учат тех же студентов, школяров,и тд..
Люди с советским образованием никуда то и не делись..
В нашем образовании мы порушили всё советское, а
А оно помогло?
Нет.
Люди с советским образованием развалили свою страну без войны, потом начали 30 лет грабить остальные новые страны в течении 30ти лет, сейчас пишут об этом какие то книги, как заработали свой первый миллиард..
Учат тех же студентов, школяров,и тд..
Люди с советским образованием никуда то и не делись..
Re: Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
Отправлено: 02.12.23 - 14:59
Цитата:
Вот это они, как раз и не знают.
Даже понятия не имеют
А то они, отучившись, знают про работу лишь то, что она есть произведение силы на расстояние.
Вот это они, как раз и не знают.
Даже понятия не имеют
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6494
Re: Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
Отправлено: 02.12.23 - 15:15
образованием развалили свою страну без войны, потом начали 30 лет грабить остальные новые стран
Вы случаем не подрабатываете гадалкой на картах, все ваши коменты какие-то неопределенные точно как у цыганки
Вы случаем не подрабатываете гадалкой на картах, все ваши коменты какие-то неопределенные точно как у цыганки
Re: Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
Отправлено: 02.12.23 - 15:36
Ну что же давайте конкретизируем свои претензии к автору, раз просто неприятие не проходит модерацию.
Автор предлагает нам всем поголовно быть финансово безграмотными? Как раз таки финансово грамотный человек взвесит все обстоятельства, оценит свои возможности и решит надо ли ему вообще брать кредит. Теперь про Арселор и т.д., что мы строим ? Коммунизм или капитализм? В капиталистическом обществе государство самый не эффективный собственник, в силу своей огромной бюрократической машины , а посему неповоротливости. Не может государство сиюминутно реагировать на ежедневные вызовы рынка. Поэтому в государственных предприятиях успешны те , у кого во главе стоит ловкий и грамотный управленец, который собой подменяет собственника.
Автор предлагает нам всем поголовно быть финансово безграмотными? Как раз таки финансово грамотный человек взвесит все обстоятельства, оценит свои возможности и решит надо ли ему вообще брать кредит. Теперь про Арселор и т.д., что мы строим ? Коммунизм или капитализм? В капиталистическом обществе государство самый не эффективный собственник, в силу своей огромной бюрократической машины , а посему неповоротливости. Не может государство сиюминутно реагировать на ежедневные вызовы рынка. Поэтому в государственных предприятиях успешны те , у кого во главе стоит ловкий и грамотный управленец, который собой подменяет собственника.
Re: Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
Отправлено: 02.12.23 - 15:37
И наконец политика может быть и разная , но законы экономики везде одни и те же. если брать конечно рыночную экономику. а не советскую плановую.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34096
Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
Отправлено: 02.12.23 - 16:52
Цитата:
Давай определенно.
Вот у тебя советское образование.
Почему ты, получив достойнейшее образование, допустил развал страны?
Ответ проще простого.
Чтоб стать торгашом, перекупом, и ничего при этом не делать.
Так какое это образование?
Только набить карманы лично себе.
Как Назарбаеву.
Тогда какого чьерта кто то этим образованием гордится?
Оно было не нужно.
Ответ устраивает?
сайлау курманов:
какие-то неопределенные точно
какие-то неопределенные точно
Давай определенно.
Вот у тебя советское образование.
Почему ты, получив достойнейшее образование, допустил развал страны?
Ответ проще простого.
Чтоб стать торгашом, перекупом, и ничего при этом не делать.
Так какое это образование?
Только набить карманы лично себе.
Как Назарбаеву.
Тогда какого чьерта кто то этим образованием гордится?
Оно было не нужно.
Ответ устраивает?
Николай ВОРОНИН: Куда нас заносит?
Отправлено: 02.12.23 - 17:43
шлакбаум, ты тоже получил "достойнейшее" образование, стало быть и ты допустил развал страны.
и ведь сам такой-же торгаш
если уж намереваешься тыкать, будь сам безукоризненным
и ведь сам такой-же торгаш
если уж намереваешься тыкать, будь сам безукоризненным
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