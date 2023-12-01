ACROS: что за малейшую неисправность ГБО или запах газа тебе придёт штраф- это означает что в стране - порядок, кому надо тот за этим смотрит.
Про государство ничего не скажу, всё справедливо. Меня удивляют люди, которые так безалаберно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих. Дело ведь не в штрафе, они наверное есть,дело в себе. Точно так же удивляют люди которым лень спуститься в подземный переход и они перебегают улицу рискуя своей жизнью и подвергая опасности водителей проезжающих по этой оживлённой улице. меня всегда учил мой покойный жезде. Если есть выбор въехать в человека или в столб или в другую машину бей в столб.Железо всегда починить можно, человека увы нет. а потом оправдываются в переходе мол грязно и т.д. Да будь он тридцать три раза зассаный жизнь дороже испорченого обоняния, которое через 5 минут восстановится.
Гога: -----Так как улица называется в городе ? И как его фамилия в википедии ?
Викепедия русскоязычная, на мой взгляд правильно будет смотреть на значение, какой смысл первоначально закладывали, когда радовались, при рождении ребенка.
Например, есть имя Өмірбек, Өмір переводится жизнь, бек титул. Использована специфическая буква ө, соответственно в русском языке такой буквы нет. Писали ранее Умербек, получается значение противоположное, тому, что в смысл закладывалось. Могли в документах написать, в частности свидетельстве о рождении Омирбек, тоже искаженно получается.
saba: Меня удивляют люди, которые так безалаберно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих
что удивительного? в том же примере что вы привели про подземный переход. просто разрешить этих е....в сбивать без последствий для водителя и всё. в больнице сбитого лечить по "американскому" принципу, чтобы сбитому нужно было квартиру продать дабы рассчитаться за лечение. вообще сделать медицину крайне дорогой и ни в коем случае не бесплатной. причем для всех категорий. иначе говоря к ответственности нужно приучать, и приучать так чтобы это было больно, абсолютное большинство иначе не поймут и не запомнят.
Что не понятного Марик? Так ненавидеть русских ,что готовы их стереть до тла? Это фашизм в его прямом смысле! И запад показывает это. А окраина это только инструмент. Тебе нравится это. Уже никто не собирается спорить с тобой. Твоё мнение , оно твоё. Русские не сдаются!!! Умирают , но не сдаются!!!!!
soldat pv: Уже никто не собирается спорить с тобой. Т
Потому что уже сами начали понимать, что война, убийство украинского народа со стороны властей России, это полное безумие. Просто сознаться в этом не хотят.. Если в начале СВО как то еще оправдывали смерти детей и гражданского населения, то сегодня, чтобы оправдывать это, выглядишь сам порой безумцем.. Я ведь сперва в самом начале тоже радовался, как русские убивают беззащитных детей украинских, их матерей, жен, которых насилуют и это доказано. Радовался со всеми вами, потому что поддерживал политику Путина. Но потом понял, что я становлюсь безумцем и фашистом, поддерживая это.. Так то вот..
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