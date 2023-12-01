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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 20:44
#13921
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Цитата:
ACROS:
что за малейшую неисправность ГБО или запах газа тебе придёт штраф- это означает что в стране - порядок, кому надо тот за этим смотрит.

Про государство ничего не скажу, всё справедливо. Меня удивляют люди, которые так безалаберно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих. Дело ведь не в штрафе, они наверное есть,дело в себе. Точно так же удивляют люди которым лень спуститься в подземный переход и они перебегают улицу рискуя своей жизнью и подвергая опасности водителей проезжающих по этой оживлённой улице. меня всегда учил мой покойный жезде. Если есть выбор въехать в человека или в столб или в другую машину бей в столб.Железо всегда починить можно, человека увы нет.
а потом оправдываются в переходе мол грязно и т.д. Да будь он тридцать три раза зассаный жизнь дороже испорченого обоняния, которое через 5 минут восстановится.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 21:32
#13922
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Цитата:
Kairat stayer:
Касымхан (хан - титул)

Да наверное Вы правы,это я затупил
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 22:08
#13923
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Кроме тебя самого Марик об окраине , даже на западе забыли. А на счет осуждённого бойца ЧВК.... Скажу сразу. Его обменяют месяца ,через два на какого нибудь ....ева, ....лиева, или ...оглы
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 22:10
#13924
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Теперь для запада важней , чтобы не лег Израиль.....

[Исправлено: Домовенок, 01.12.2023 - 22:14]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 23:08
#13925
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Цитата:
soldat pv:
Кроме тебя самого Марик об окраине ,

Не понял сути.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 00:32
#13926
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Цитата:
Kairat stayer:

-----Так как улица называется в городе ? И как его фамилия в википедии ?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4717
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 08:09
#13927
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Цитата:
Гога:
-----Так как улица называется в городе ? И как его фамилия в википедии ?


Викепедия русскоязычная, на мой взгляд правильно будет смотреть на значение, какой смысл первоначально закладывали, когда радовались, при рождении ребенка.

Например, есть имя Өмірбек, Өмір переводится жизнь, бек титул. Использована специфическая буква ө, соответственно в русском языке такой буквы нет. Писали ранее Умербек, получается значение противоположное, тому, что в смысл закладывалось. Могли в документах написать, в частности свидетельстве о рождении Омирбек, тоже искаженно получается.

[Исправлено: Kairat stayer, 02.12.2023 - 08:17]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
327
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 08:53
#13928
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Цитата:
saba:
Меня удивляют люди, которые так безалаберно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих

что удивительного?
в том же примере что вы привели про подземный переход. просто разрешить этих е....в сбивать без последствий для водителя и всё. в больнице сбитого лечить по "американскому" принципу, чтобы сбитому нужно было квартиру продать дабы рассчитаться за лечение. вообще сделать медицину крайне дорогой и ни в коем случае не бесплатной. причем для всех категорий.
иначе говоря к ответственности нужно приучать, и приучать так чтобы это было больно, абсолютное большинство иначе не поймут и не запомнят.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 11:40
#13929
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Цитата:
Карачун:
приучать так чтобы это было больно,

Жестко
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 13:55
#13930
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Что не понятного Марик? Так ненавидеть русских ,что готовы их стереть до тла? Это фашизм в его прямом смысле! И запад показывает это. А окраина это только инструмент. Тебе нравится это. Уже никто не собирается спорить с тобой. Твоё мнение , оно твоё. Русские не сдаются!!! Умирают , но не сдаются!!!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 14:15
#13931
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Цитата:
soldat pv:
Так ненавидеть русских ,что готовы их стереть до тла? Это

Кто ненавидит так русских, ты?
Где русские не сдаются, в Казахстане?
Ты вообще о чем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 14:21
#13932
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Цитата:
soldat pv:
Русские не сдаются!!! Умирают , но не сдаются!!!!!

Если ты про участников бойни над украинцами, то ладно, успокойся, нравятся мне русские Герои..




Еще о русских Героях?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 14:46
#13933
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Цитата:
soldat pv:
Русские не сдаются!!! Умирают , но не сдаются!!!!!

Сразу видно, что ты из тех, кто понты гонит.
Не был на войне.
Иначе бы не говорил какой то чуши.
Сдаются, как и остальные нации, как и буряты, как и татары, как и башкиры.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 14:55
#13934
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Цитата:
soldat pv:
Русские не сдаются!!! Умирают , но не сдаются!!!!!


Чушь.
Сдаются все.


[Исправлено: 111, 02.12.2023 - 14:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 15:00
#13935
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Цитата:
soldat pv:
Уже никто не собирается спорить с тобой. Т

Потому что уже сами начали понимать, что война, убийство украинского народа со стороны властей России, это полное безумие.
Просто сознаться в этом не хотят..
Если в начале СВО как то еще оправдывали смерти детей и гражданского населения, то сегодня, чтобы оправдывать это, выглядишь сам порой безумцем..
Я ведь сперва в самом начале тоже радовался, как русские убивают беззащитных детей украинских, их матерей, жен, которых насилуют и это доказано.
Радовался со всеми вами, потому что поддерживал политику Путина.
Но потом понял, что я становлюсь безумцем и фашистом, поддерживая это..
Так то вот..

[Исправлено: 111, 02.12.2023 - 15:03]
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