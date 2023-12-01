Отправлено: - 20:44

ACROS:

что за малейшую неисправность ГБО или запах газа тебе придёт штраф- это означает что в стране - порядок, кому надо тот за этим смотрит.

Цитата:Про государство ничего не скажу, всё справедливо. Меня удивляют люди, которые так безалаберно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих. Дело ведь не в штрафе, они наверное есть,дело в себе. Точно так же удивляют люди которым лень спуститься в подземный переход и они перебегают улицу рискуя своей жизнью и подвергая опасности водителей проезжающих по этой оживлённой улице. меня всегда учил мой покойный жезде. Если есть выбор въехать в человека или в столб или в другую машину бей в столб.Железо всегда починить можно, человека увы нет.а потом оправдываются в переходе мол грязно и т.д. Да будь он тридцать три раза зассаный жизнь дороже испорченого обоняния, которое через 5 минут восстановится.