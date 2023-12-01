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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 20:44
Цитата:
Про государство ничего не скажу, всё справедливо. Меня удивляют люди, которые так безалаберно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих. Дело ведь не в штрафе, они наверное есть,дело в себе. Точно так же удивляют люди которым лень спуститься в подземный переход и они перебегают улицу рискуя своей жизнью и подвергая опасности водителей проезжающих по этой оживлённой улице. меня всегда учил мой покойный жезде. Если есть выбор въехать в человека или в столб или в другую машину бей в столб.Железо всегда починить можно, человека увы нет.
а потом оправдываются в переходе мол грязно и т.д. Да будь он тридцать три раза зассаный жизнь дороже испорченого обоняния, которое через 5 минут восстановится.
ACROS:
что за малейшую неисправность ГБО или запах газа тебе придёт штраф- это означает что в стране - порядок, кому надо тот за этим смотрит.
что за малейшую неисправность ГБО или запах газа тебе придёт штраф- это означает что в стране - порядок, кому надо тот за этим смотрит.
Про государство ничего не скажу, всё справедливо. Меня удивляют люди, которые так безалаберно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих. Дело ведь не в штрафе, они наверное есть,дело в себе. Точно так же удивляют люди которым лень спуститься в подземный переход и они перебегают улицу рискуя своей жизнью и подвергая опасности водителей проезжающих по этой оживлённой улице. меня всегда учил мой покойный жезде. Если есть выбор въехать в человека или в столб или в другую машину бей в столб.Железо всегда починить можно, человека увы нет.
а потом оправдываются в переходе мол грязно и т.д. Да будь он тридцать три раза зассаный жизнь дороже испорченого обоняния, которое через 5 минут восстановится.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 21:32
Цитата:
Да наверное Вы правы,это я затупил
Kairat stayer:
Касымхан (хан - титул)
Касымхан (хан - титул)
Да наверное Вы правы,это я затупил
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 538
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 22:08
Кроме тебя самого Марик об окраине , даже на западе забыли. А на счет осуждённого бойца ЧВК.... Скажу сразу. Его обменяют месяца ,через два на какого нибудь ....ева, ....лиева, или ...оглы
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 538
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 22:10
Теперь для запада важней , чтобы не лег Израиль.....
[Исправлено: Домовенок, 01.12.2023 - 22:14]
[Исправлено: Домовенок, 01.12.2023 - 22:14]
1
(Полноправные пользователи)
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- 34087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 23:08
Цитата:
Не понял сути.
soldat pv:
Кроме тебя самого Марик об окраине ,
Кроме тебя самого Марик об окраине ,
Не понял сути.
(Полноправные пользователи)
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- Краснодар
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- 9106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 00:32
Цитата:
-----Так как улица называется в городе ? И как его фамилия в википедии ?
Kairat stayer:
-----Так как улица называется в городе ? И как его фамилия в википедии ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4717
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 08:09
Цитата:
Викепедия русскоязычная, на мой взгляд правильно будет смотреть на значение, какой смысл первоначально закладывали, когда радовались, при рождении ребенка.
Например, есть имя Өмірбек, Өмір переводится жизнь, бек титул. Использована специфическая буква ө, соответственно в русском языке такой буквы нет. Писали ранее Умербек, получается значение противоположное, тому, что в смысл закладывалось. Могли в документах написать, в частности свидетельстве о рождении Омирбек, тоже искаженно получается.
[Исправлено: Kairat stayer, 02.12.2023 - 08:17]
Гога:
-----Так как улица называется в городе ? И как его фамилия в википедии ?
-----Так как улица называется в городе ? И как его фамилия в википедии ?
Викепедия русскоязычная, на мой взгляд правильно будет смотреть на значение, какой смысл первоначально закладывали, когда радовались, при рождении ребенка.
Например, есть имя Өмірбек, Өмір переводится жизнь, бек титул. Использована специфическая буква ө, соответственно в русском языке такой буквы нет. Писали ранее Умербек, получается значение противоположное, тому, что в смысл закладывалось. Могли в документах написать, в частности свидетельстве о рождении Омирбек, тоже искаженно получается.
[Исправлено: Kairat stayer, 02.12.2023 - 08:17]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 327
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 08:53
Цитата:
что удивительного?
в том же примере что вы привели про подземный переход. просто разрешить этих е....в сбивать без последствий для водителя и всё. в больнице сбитого лечить по "американскому" принципу, чтобы сбитому нужно было квартиру продать дабы рассчитаться за лечение. вообще сделать медицину крайне дорогой и ни в коем случае не бесплатной. причем для всех категорий.
иначе говоря к ответственности нужно приучать, и приучать так чтобы это было больно, абсолютное большинство иначе не поймут и не запомнят.
saba:
Меня удивляют люди, которые так безалаберно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих
Меня удивляют люди, которые так безалаберно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих
что удивительного?
в том же примере что вы привели про подземный переход. просто разрешить этих е....в сбивать без последствий для водителя и всё. в больнице сбитого лечить по "американскому" принципу, чтобы сбитому нужно было квартиру продать дабы рассчитаться за лечение. вообще сделать медицину крайне дорогой и ни в коем случае не бесплатной. причем для всех категорий.
иначе говоря к ответственности нужно приучать, и приучать так чтобы это было больно, абсолютное большинство иначе не поймут и не запомнят.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.12.23 - 11:40
Цитата:
Жестко
Карачун:
приучать так чтобы это было больно,
приучать так чтобы это было больно,
Жестко
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