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≡ Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48103
Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом январе, отмене закона о Елбасы и опальных родственниках
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
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На тот момент книга еще не поступила в продажу, и свои сигнальные экземпляры никто из обладателей раритета не отдал. Единственное, что смогли прочитать и переписать — несколько отрывков, посвященных важным историческим событиям и политикам.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1330
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 11:19
#1
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Уж тебе то,шал,говорить о цинизме...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6493
Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...
Отправлено: 02.12.23 - 12:49
#2
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На Ютубе гуляет видео с поминок его братишки, где на полном серьёзе брат говорит о втором президенте, в зале слышны смех. Каждое слово принимают на смех,среди слушателей всё окружение бывшего президента которых он за ручки мог отдать под суд. Зрелище из разряда наинеприятнейших....
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