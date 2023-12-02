Re: Его жизнь: Назарбаев написал в своей книге о Кровавом...

Отправлено: - 12:49

На Ютубе гуляет видео с поминок его братишки, где на полном серьёзе брат говорит о втором президенте, в зале слышны смех. Каждое слово принимают на смех,среди слушателей всё окружение бывшего президента которых он за ручки мог отдать под суд. Зрелище из разряда наинеприятнейших....