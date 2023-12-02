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≡ Скончалась 85-летняя пенсионерка, которую избила в Костанае неизвестная женщина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48103
Скончалась 85-летняя пенсионерка, которую избила в Костанае неизвестная женщина
Отправлено: 02.12.23 - 03:21
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- Бабушка умерла сегодня ночью, - пояснила внучка пострадавшей. - Вчера бабушку забрали домой из больницы, на руках занесли - ноги у нее отказали... А ей там написали, что только травма головы... Думала, может публикации в СМИ как-то сдвинут процесс. Но нет - костанайским следователям все равно.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2842
Re: Скончалась 85-летняя пенсионерка, которую избила в Костанае...
Отправлено: 02.12.23 - 03:21
#1
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Соболезнования родным. Но как могли её выписать из больницы в таком состоянии - это второе. Потому, что первое, в чём нужно разобраться - это найти тех самых дам, которые не побоялись и совесть им позволила избить старушку. Что за люди? Как можно поднять руку, на того, кто в твоей помощи нуждается?
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