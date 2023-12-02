Re: Скончалась 85-летняя пенсионерка, которую избила в Костанае...

Отправлено: - 03:21

Соболезнования родным. Но как могли её выписать из больницы в таком состоянии - это второе. Потому, что первое, в чём нужно разобраться - это найти тех самых дам, которые не побоялись и совесть им позволила избить старушку. Что за люди? Как можно поднять руку, на того, кто в твоей помощи нуждается?