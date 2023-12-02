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Скончалась 85-летняя пенсионерка, которую избила в Костанае неизвестная женщина
Скончалась 85-летняя пенсионерка, которую избила в Костанае неизвестная женщина
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