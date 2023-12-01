Re: 30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО"...

Отправлено: - 02:53

Что за бред, может он сам решил "проинвалидиться" ибо сомнения гложут, на производстве подобное практически невозможно. Да и требование оплатить образование детей, это тут при чём вообще? А высказывание, что машиной не может управлять, ну чушь же полная. У моего брата на одной руке тоже всего два пальца, только это мизинец и безымянный, и ничего нормально живёт, работает, автомобилем не только управляет, но и сам ремонтирует. Нытьё какое то, похожее на охоту за миллионами. Ни капли сочувствия.