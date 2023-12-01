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≡ 30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО" потерявший на работе пальцы житель Рудного. Что решил суд?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48103
30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО" потерявший на работе пальцы житель Рудного. Что решил суд?
Отправлено: 01.12.23 - 17:51
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Талгат Нурмухамбетов в одночасье стал инвалидом 3-й группы. Он также просил суд обязать виновника ЧП оплатить высшее образование для троих детей, так как после рухнувшей кредитной истории вряд ли сможет справиться с этой задачей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6493
Re: 30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО"...
Отправлено: 01.12.23 - 17:51
#1
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У меня нет указательного пальца на левой руке,что очень неудобно играть на фортепиано. Хоть и не просил компенсацию я у родного молочного завода, за то сколько продукции вынесли мы мимо проходной, за это бухгалтерия любила упрекать нас когда мы возмущались своей зарплатой.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3517
Re: 30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО"...
Отправлено: 01.12.23 - 19:01
#2
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Откуда суд берёт эту сумму, почему не миллион и одна тиынка или 50 тысяч тенге. с чего складывается сумма оценки морального ущерба, для меня загадка. Как оценить потерю 4 пальцев, как оценить все последствия физического ущерба, снимаю шляпу перед судьей, которая посчитала какую то сумму достаточной и справедливой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13635
30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО" потерявший на работе пальцы житель Рудного. Что решил суд?
Отправлено: 02.12.23 - 01:07
#3
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Сразу хочу сказать что мне жаль мужика и не понятно почему олигархи из ссгпо жопятся помочь своему работнику. Позорятся всякими судебными разбирательствами.
Цитата:
saba:

Я тут в инете нашёл цены запчастей человека. Там пальцы увы не в цене. Не кому не нужны) цены в рублях :


[Исправлено: Vit, 02.12.2023 - 00:08]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13635
30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО" потерявший на работе пальцы житель Рудного. Что решил суд?
Отправлено: 02.12.23 - 01:12
#4
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Цитата:
saba:
для меня загадка. Как оценить потерю 4 пальцев,

Получается что самое дорогое это костный мозг. Итого человек стоит 3 лярда, если его разобрать на запчасти). Пальцы скорей всего идут бесплатно в качестве бонуса. Увы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2842
Re: 30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО"...
Отправлено: 02.12.23 - 02:53
#5
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Что за бред, может он сам решил "проинвалидиться" ибо сомнения гложут, на производстве подобное практически невозможно. Да и требование оплатить образование детей, это тут при чём вообще? А высказывание, что машиной не может управлять, ну чушь же полная. У моего брата на одной руке тоже всего два пальца, только это мизинец и безымянный, и ничего нормально живёт, работает, автомобилем не только управляет, но и сам ремонтирует. Нытьё какое то, похожее на охоту за миллионами. Ни капли сочувствия.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2842
Re: 30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО"...
Отправлено: 02.12.23 - 02:56
#6
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//В июле 2023 года истец получил добровольную выплату в размере 477 000 тенге. Таким образом мы возместили ему моральный вред. И предоставлять работу ему мы были не обязаны, но мы нашли ему другую должность с сохранением старой зарплаты. То есть, мы не только выполнили то, что требует закон, но и сами осуществляем помощь.//
И он с сохранением работы и ЗП, ещё ноет, оплатить образование детей? Ну не знаю, совести у людей некоторых совсем видимо нет.
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