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Vit:

А эти танцульки в чатах? Да пофиг на них, сами виноваты. Не фиг было обнажатся.

Цитата:А этого клоуна вчера ОМОН в гор.больницу привозили..театр одного актёра играл..что ОМОНОВЦЫ его избили сильно..корчился на полу в приёмном покое якобы от боли ...не хотел в камеру