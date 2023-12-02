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≡ Точечная застройка старой части Костаная высотными домами...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48100
Точечная застройка старой части Костаная высотными домами...
Отправлено: 02.12.23 - 01:32
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Точечная застройка старой части Костаная высотными домами вызывает возмущение горожан. Нужно ли ее полностью запретить?
Результаты опроса

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13635
Точечная застройка старой части Костаная высотными домами...
Отправлено: 02.12.23 - 01:32
#1
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Я Проголосовал за третий пункт. Чем больше изпохабят весь центр, тем дороже станут квартиры в спальном районе. Тобишь у меня где я проживаю. У нас тишина, деревья целые, всё рядом, дет сад, школа. Нет всяких офисов. Народного столпотворения. Вобщем я поддерживаю что б изуродовали весь центр. И ещё у Марикджана во дворе можно пару высоток воткнуть) . Видели какой у него большой двор? Непорядок.
И тогда Люди попрут к нам на окраину покупать квартиры. И цены выростут у нас!)

[Исправлено: Vit, 02.12.2023 - 00:42]
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