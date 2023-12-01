Re: 30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО"...

Отправлено: - 17:51

У меня нет указательного пальца на левой руке,что очень неудобно играть на фортепиано. Хоть и не просил компенсацию я у родного молочного завода, за то сколько продукции вынесли мы мимо проходной, за это бухгалтерия любила упрекать нас когда мы возмущались своей зарплатой.