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30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО" потерявший на работе пальцы житель Рудного. Что решил суд?
30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО" потерявший на работе пальцы житель Рудного. Что решил суд?
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