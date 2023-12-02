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≡ "Просили раздеться, затем требовали деньги": полиция задержала вымогателей в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48100
"Просили раздеться, затем требовали деньги": полиция задержала вымогателей в Костанае
Отправлено: 02.12.23 - 00:23
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В Костанае полиция задержала двоих вымогателей, которые требовали денег у девушек, угрожая опубликовать их интимные фото и видео. Правоохранители выяснили, что подозреваемые шантажировали 40 разных девушек, с которыми знакомились в чат-ботах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34087
Re: "Просили раздеться, затем требовали деньги":...
Отправлено: 02.12.23 - 00:23
#1
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Класс.
А телки хитрые, сами заработали и еще фото свое отобрали.
Так не делается..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13635
Re: "Просили раздеться, затем требовали деньги":...
Отправлено: 02.12.23 - 00:35
#2
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Полиция у нас фигнёй занимается. Лучше бы вон тех женщин что бабушку убили, нашли и посадили. И расказали людям что за мутная история произошла. За что её избили, зачем к ней пришли.
А эти танцульки в чатах? Да пофиг на них, сами виноваты. Не фиг было обнажатся.
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