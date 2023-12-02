Re: "Просили раздеться, затем требовали деньги":...

Отправлено: - 00:35

Полиция у нас фигнёй занимается. Лучше бы вон тех женщин что бабушку убили, нашли и посадили. И расказали людям что за мутная история произошла. За что её избили, зачем к ней пришли.

А эти танцульки в чатах? Да пофиг на них, сами виноваты. Не фиг было обнажатся.