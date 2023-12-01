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Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48098
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 13:33
В ходе операции “STOP-трафик” сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области выявили факт организации и содержания притонов, для занятия проституцией и сводничества.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 480
Re: Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 13:33
Ударим онанизмом по проституции!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3264
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 13:55
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3187
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 14:33
Комментарий удален модератором.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1329
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 14:36
Цитата:
Чё им ударять,он при любых раскладах с нами всю жизнь
Ильяс:
Ударим онанизмом по проституции!
Ударим онанизмом по проституции!
Чё им ударять,он при любых раскладах с нами всю жизнь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 93
Re: Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 14:52
Ох и возрастет сейчас ценник полисменской крыши!!!
Re: Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 18:07
Роль мамки обычно берет на себя передовица этой отрасли, самая красивая, активная и успешная. Однако возраст бригадирши говорит о плачевном состоянии в целом всего производства. Опытная мамаша не должна разбрасываться наличными, вводить новые виды оплаты услуг и современных ее коллег трудно уличить в чем-то. Очевижео отрасль переживает кризис
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5259
Re: Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 19:02
Цитата://журналы со списком клиентов//
Взглянуть бы на этот список.
Взглянуть бы на этот список.
Re: Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 20:56
Вы думаете там узнаваемые фамилии и имена. Не будьте так наивны. Я записывал своих должников в долговом журнале только на понятном мне языке, например: толстый, лысый, живёт с мамкой, зубастик и тд.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1870
Re: Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 20:59
Что характерно,уже на протяжении нескольких лет подобная информация появляется в канун Нового года. Такое впечатление, что, проводя эти рейды, кто-то выбирает место, где на халяву оттянуться на праздники, а кого-то прикрыть для отвода глаз.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34086
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 23:13
Цитата:
Они все пользовались услугами простите уток?
сайлау курманов:
Я записывал своих должников в долговом журнале только на понятном мне языке, например: толстый, лысый, живёт с мамкой, зубастик и тд.
Я записывал своих должников в долговом журнале только на понятном мне языке, например: толстый, лысый, живёт с мамкой, зубастик и тд.
Они все пользовались услугами простите уток?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34086
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 23:15
Цитата:
Сочинять то не надо.
Ты думаешь проституция вся идет от модельных агенств?
Нет, не только.
сайлау курманов:
Роль мамки обычно берет на себя передовица этой отрасли, самая красивая, активная и успешная.
Роль мамки обычно берет на себя передовица этой отрасли, самая красивая, активная и успешная.
Сочинять то не надо.
Ты думаешь проституция вся идет от модельных агенств?
Нет, не только.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26123
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 23:56
Цитата:
Сайлау, ты что, секс-притон, содержал?...
сайлау курманов:
Я записывал своих должников в долговом журнале только на понятном мне язык
Я записывал своих должников в долговом журнале только на понятном мне язык
Сайлау, ты что, секс-притон, содержал?...
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