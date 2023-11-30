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«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
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