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≡ Снег, метель и порывистый ветер обещают синоптики на выходных в Костанае и области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48098
Снег, метель и порывистый ветер обещают синоптики на выходных в Костанае и области
Отправлено: 01.12.23 - 18:39
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В субботу, 2 декабря, ночью на западе, севере и востоке, а днём на большей части Костанайской области синоптики ожидают осадки в виде дождя и снега. В Костанае в субботу будет облачно, утром и днем вероятны осадки, а также днем синоптики обещают метель.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
69
Re: Снег, метель и порывистый ветер обещают синоптики на...
Отправлено: 01.12.23 - 18:39
#1
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что это за улица?
судя по кирпичу односторонняя, частный сектор что ли.
может быть Амангельды?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3515
Re: Снег, метель и порывистый ветер обещают синоптики на...
Отправлено: 01.12.23 - 18:49
#2
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Да это сзади супермаркета Азия Амангельды-Алтынсарина
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
639
Re: Снег, метель и порывистый ветер обещают синоптики на...
Отправлено: 01.12.23 - 18:49
#3
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Цитата:
Начальник:
может быть Амангельды?

Именно она. Участок от Алтынсарина до Касымканова (район Азии). Улица двусторонняя, но разделена аллей и самой Азией
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5259
Re: Снег, метель и порывистый ветер обещают синоптики на...
Отправлено: 01.12.23 - 19:05
#4
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Красивое фото: - ещё бы разукрашенную ёлку возле кирпича с Санта Клаусом и почти рождественская идилия.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
69
Re: Снег, метель и порывистый ветер обещают синоптики на...
Отправлено: 01.12.23 - 22:44
#5
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точно двухсторонняя, на той стороне знак.
а меня этот частный дом смутил, не помню что там дома на земле.
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