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Снег, метель и порывистый ветер обещают синоптики на выходных в Костанае и области
Снег, метель и порывистый ветер обещают синоптики на выходных в Костанае и области
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