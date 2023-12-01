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≡ 150 млн тенге для обустройства ливневок в областном центре получит ГКП «Костанай Су»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48098
150 млн тенге для обустройства ливневок в областном центре получит ГКП «Костанай Су»
Отправлено: 01.12.23 - 21:26
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Это средства на работу в 2024 году. В нынешнем году предприятие сумело «высушить» проезд под мостом в районе поселка ПЧСТР и, по словам акима города, является исполнителем программы по отведению воды с дорог и улиц.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
680
Re: 150 млн тенге для обустройства ливневок в областном центре...
Отправлено: 01.12.23 - 21:26
#1
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......прям на сердце легче стало наконец то мои родные пинаты появились и смотрите как наш шанхайский мост смотрится дорога ровная,чистая не то Што в других районах города,значит чую и недвижимость подорожает,до аЕропорта рукой подать,до вокзала раз плюнуть,да и кривой с уральской не за горами....
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