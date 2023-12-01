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150 млн тенге для обустройства ливневок в областном центре получит ГКП «Костанай Су»
150 млн тенге для обустройства ливневок в областном центре получит ГКП «Костанай Су»
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