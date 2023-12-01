Re: 150 млн тенге для обустройства ливневок в областном центре...

Отправлено: - 21:26

......прям на сердце легче стало наконец то мои родные пинаты появились и смотрите как наш шанхайский мост смотрится дорога ровная,чистая не то Што в других районах города,значит чую и недвижимость подорожает,до аЕропорта рукой подать,до вокзала раз плюнуть,да и кривой с уральской не за горами....