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Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
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Я робот(Пользователи)
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Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Отправлено: 30.11.23 - 09:53
Представитель Продкорпорации ответил, что правила закупа еще не доведены до регионов, но уточнил: это будет сделано в ближайшее время. Объем 350 тыс. т рассчитан на 9 областей.
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Re: Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские...
Отправлено: 30.11.23 - 09:53
Берите лицензии на производство алкоголя. Ставьте ректификационные колонны и перегоняйте всё в спирт, пока не пропало зерно.
Re: Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские...
Отправлено: 30.11.23 - 11:57
Где прибыль, полученная в урожайные годы?
Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Отправлено: 30.11.23 - 12:11
Acros, как там у вас дела с продажей пшеницы? всё ли так плохо?
Re: Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские...
Отправлено: 30.11.23 - 12:26
Цитата://чем каждый из институтов помогает аграриям после сложной уборки.//
Почему не ввели режим ЧС для четырёх северных основных зерносеющих областей: - правительство в лице некомпетентного и находящего в прострации Минсельхоза захотела сохранить лицо: - "...мол у нас ВСЁ хорошо, мы ситуацию контролируем...", то есть направление всё то же что и при прошлом Елбасы- "..имидж Всё, остальное НИЧТО...", на самом деле всё не так- ситуация критическая для многих фермеров.
То что есть пшеница для муки - это остатки с прошлого года; зерно этого года 90 % - неклассное, то что успели скосить до 23 августа - это на семена.
По поводу мифических 350 000 тонн прямого закупа по цене 70-90 000 тенге- это решается вот уже почти 4 месяца и если это даже произойдёт, то РЕАЛЬНАЯ цена этого зерна окажеться в районе 35-40 тенге за кг и РЕАЛЬНАЯ картина сдачи этого зерна будет происходить, примерно так: - с учётом транспортной логистики, недельных ожидании своей очереди на элеваторе; конских услуг на сушке зерна, приёмке и подработке; драконовских скидок на сорную и зерновую примесь, разнице в весах и после этого надо будет ждать два-три месяца расчёта за сданное зерно.
И при этом не факт что будет соблюдаться справедливость при выделении этих обьемов.
Реальный способ решения этой проблемы, и без особой толкотни локтями и нервов я вижу в другом: - правительство должно субсидировать ПРОДАЖУ такого зерна в размере 20 000-25 000 тенге за тонну неклассного зерна.
И только если сделки совершены по ОФИЦИАЛЬНЫМ документам, с выпиской ЭСФ с регистрацией в системе ИС ЭСФ: - это даёт во первых:- учёт реального зерна ( а не дутые цифры акиматов), во вторых- налоги, в третьих- это будет более справедливо нежели выдуманный для отвода глаз и спуска пара правительственный прямой закуп.
Для этого деньги в бюджете есть, нужна только ПОЛИТИЧЕСКАЯ воля и ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение и признать что ситуация в Костанайской области для фермеров - критическая.
Впрочем завтра - в области будут праздновать День работника сельского хозяйства и навряд ли там будут обсуждать эти вопросы, по крайней мере на официальном уровне, кулуарно- то да - будут; - тем более идёт такая негласная установка - к приезду больших начальников им эти больные вопросы не задавать, не нервировать их- мол наверху об этом кому положено знают, и хватит того что вы эти вопросы обсуждаете на площадках в Атамекен, Ассоциации земледельцев и прочих НЕНУЖНЫХ и БЕСПОМОЩНЫХ общественных организациях..
Цитата:
Спиртзаводы ПЕРЕПОЛНЕНЫ зерном. Их мощностей не хватит переработать столько зерна.
Почему не ввели режим ЧС для четырёх северных основных зерносеющих областей: - правительство в лице некомпетентного и находящего в прострации Минсельхоза захотела сохранить лицо: - "...мол у нас ВСЁ хорошо, мы ситуацию контролируем...", то есть направление всё то же что и при прошлом Елбасы- "..имидж Всё, остальное НИЧТО...", на самом деле всё не так- ситуация критическая для многих фермеров.
То что есть пшеница для муки - это остатки с прошлого года; зерно этого года 90 % - неклассное, то что успели скосить до 23 августа - это на семена.
По поводу мифических 350 000 тонн прямого закупа по цене 70-90 000 тенге- это решается вот уже почти 4 месяца и если это даже произойдёт, то РЕАЛЬНАЯ цена этого зерна окажеться в районе 35-40 тенге за кг и РЕАЛЬНАЯ картина сдачи этого зерна будет происходить, примерно так: - с учётом транспортной логистики, недельных ожидании своей очереди на элеваторе; конских услуг на сушке зерна, приёмке и подработке; драконовских скидок на сорную и зерновую примесь, разнице в весах и после этого надо будет ждать два-три месяца расчёта за сданное зерно.
И при этом не факт что будет соблюдаться справедливость при выделении этих обьемов.
Реальный способ решения этой проблемы, и без особой толкотни локтями и нервов я вижу в другом: - правительство должно субсидировать ПРОДАЖУ такого зерна в размере 20 000-25 000 тенге за тонну неклассного зерна.
И только если сделки совершены по ОФИЦИАЛЬНЫМ документам, с выпиской ЭСФ с регистрацией в системе ИС ЭСФ: - это даёт во первых:- учёт реального зерна ( а не дутые цифры акиматов), во вторых- налоги, в третьих- это будет более справедливо нежели выдуманный для отвода глаз и спуска пара правительственный прямой закуп.
Для этого деньги в бюджете есть, нужна только ПОЛИТИЧЕСКАЯ воля и ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение и признать что ситуация в Костанайской области для фермеров - критическая.
Впрочем завтра - в области будут праздновать День работника сельского хозяйства и навряд ли там будут обсуждать эти вопросы, по крайней мере на официальном уровне, кулуарно- то да - будут; - тем более идёт такая негласная установка - к приезду больших начальников им эти больные вопросы не задавать, не нервировать их- мол наверху об этом кому положено знают, и хватит того что вы эти вопросы обсуждаете на площадках в Атамекен, Ассоциации земледельцев и прочих НЕНУЖНЫХ и БЕСПОМОЩНЫХ общественных организациях..
Цитата:
юля елиссева:
Берите лицензии на производство алкоголя
Берите лицензии на производство алкоголя
Спиртзаводы ПЕРЕПОЛНЕНЫ зерном. Их мощностей не хватит переработать столько зерна.
Re: Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские...
Отправлено: 30.11.23 - 12:33
Цитата:
Плохо- реально плохо.
Мотаюсь по организациям, договариваюсь о пролонгации договоров: - ведь все сейчас частники; и за нами - люди, зарплата, налоги, кредиты, поставки, будущие контракты, анау-мынау, у каждого свои интересы, свои планы; - кидать их последнее дело, да и судов потом не оберешься - в общем - одни нервы, но, спасибо многолетним партнёрам- нахожу понимание критичной ситуации. Как то легче становиться.
юля елиссева:
всё ли так плохо?
всё ли так плохо?
Плохо- реально плохо.
Мотаюсь по организациям, договариваюсь о пролонгации договоров: - ведь все сейчас частники; и за нами - люди, зарплата, налоги, кредиты, поставки, будущие контракты, анау-мынау, у каждого свои интересы, свои планы; - кидать их последнее дело, да и судов потом не оберешься - в общем - одни нервы, но, спасибо многолетним партнёрам- нахожу понимание критичной ситуации. Как то легче становиться.
Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Отправлено: 30.11.23 - 12:40
Цитата:
Речь о том, чтобы сами крестьяне занялись производством спирта. Купить и запустить в работы руктификационную колонну несложно. Понятно ведь уже, что государство это зерно не выкупит. Оно просто сгниёт. А так его можно перегнать в спирт и потом уже продавать этот непортящийся продукт.
ACROS:
Спиртзаводы ПЕРЕПОЛНЕНЫ зерном. Их мощностей не хватит переработать столько зерна.
Спиртзаводы ПЕРЕПОЛНЕНЫ зерном. Их мощностей не хватит переработать столько зерна.
Речь о том, чтобы сами крестьяне занялись производством спирта. Купить и запустить в работы руктификационную колонну несложно. Понятно ведь уже, что государство это зерно не выкупит. Оно просто сгниёт. А так его можно перегнать в спирт и потом уже продавать этот непортящийся продукт.
С
(Полноправные пользователи)
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- 30.05.18
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- 1329
Re: Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские...
Отправлено: 30.11.23 - 13:17
Цитата:
Себе и братишке по 300му взяли и жён в ДубаИ свозили А чё завтра-там хоть трава не расти. И соляру нам дайте со скидкой!
КГСПС:
Где прибыль, полученная в урожайные годы?
Где прибыль, полученная в урожайные годы?
Себе и братишке по 300му взяли и жён в ДубаИ свозили А чё завтра-там хоть трава не расти. И соляру нам дайте со скидкой!
Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Отправлено: 30.11.23 - 15:21
Цитата:
Это есть, не без этого- для чего тогда мы работаем; у Добринцова тоже- не Жигули, и он на Каспии- не отдыхает.
Цитата:
Так судить может только житель не сельхоз области, впрочем среди моих коллег разные есть, как и среди людей везде разные бывают.
А, так предлагаю вам работу круглый год: - весной в марте- ремонт схт; потом в апреле - закрытие влаги, культивация, в мае - посев; июнь - хим.прополка; июль- сенокос; август- ремонт комбайнов; август, сентябрь- уборка; октябрь, ноябрь- зябь; декабрь, январь- людей подлечить, самому прокапаться, подлечиться.
В перерывах между этими процессами - сильнейший нервный стресс по поводу- осадков, жары, засухи, саранчи и прочих неожиданных бед.
Предлагаю вам взять хотя бы 10 гектаров и проделать весь этот путь, а потом мы с вами сядем и выпьем коньячёк "Хеннеси" и порассуждаем о сельском хозяйстве.
По поводу субсидии- это ХАЛЯВНЫЕ деньги и их крестьяне НЕ СЧИТАЮТ и НЕ ВИДЯТ, потому что они НЕ ПОПАДАЮТ к ним, а прямиком идут в карманы наших партнёров-посредников таким как и по гербицидам, и по семенам, и по новой технике.
Стоимость тех же самых гербицидов, семян и новой техники - взлетела вверх после того как правительство стало субсидировать не ПОСЕЯННЫЕ гектары, а именно - гербициды, семена, новую технику.
И это было сделано не в угоду фермерам, а в угоду поставщикам этих товаров и услуг.
До этой системы субсидирования - не было такого стремительного роста вышеназванных товаров.
Нынешняя уборка показало что стоимость ИХ товаров не привязана ни к рублю, ни к доллару, ни к стоимости металла, ни к логистике и прочим причинам, а привязана конкретно: - к СТОИМОСТИ тонны пшеницы выращенной нами.
Так цена тонны пшеницы, на сегодня, упала почти в ТРИ раза и стоимость вышеназванных товаров тоже поползла ВНИЗ.
Так трактор "Бюллер" до уборки стоил почти 130 лямов, сейчас 85 лямов.
Я всегда говорю: - " ...чужая жена- слаще; чужой карман- больше...."
[Исправлено: ACROS, 30.11.2023 - 15:23]
Сабыр:
по 300му взяли и жён в ДубаИ свозили
по 300му взяли и жён в ДубаИ свозили
Это есть, не без этого- для чего тогда мы работаем; у Добринцова тоже- не Жигули, и он на Каспии- не отдыхает.
Цитата:
Сабыр:
А чё завтра-там хоть трава не расти.
А чё завтра-там хоть трава не расти.
Так судить может только житель не сельхоз области, впрочем среди моих коллег разные есть, как и среди людей везде разные бывают.
А, так предлагаю вам работу круглый год: - весной в марте- ремонт схт; потом в апреле - закрытие влаги, культивация, в мае - посев; июнь - хим.прополка; июль- сенокос; август- ремонт комбайнов; август, сентябрь- уборка; октябрь, ноябрь- зябь; декабрь, январь- людей подлечить, самому прокапаться, подлечиться.
В перерывах между этими процессами - сильнейший нервный стресс по поводу- осадков, жары, засухи, саранчи и прочих неожиданных бед.
Предлагаю вам взять хотя бы 10 гектаров и проделать весь этот путь, а потом мы с вами сядем и выпьем коньячёк "Хеннеси" и порассуждаем о сельском хозяйстве.
По поводу субсидии- это ХАЛЯВНЫЕ деньги и их крестьяне НЕ СЧИТАЮТ и НЕ ВИДЯТ, потому что они НЕ ПОПАДАЮТ к ним, а прямиком идут в карманы наших партнёров-посредников таким как и по гербицидам, и по семенам, и по новой технике.
Стоимость тех же самых гербицидов, семян и новой техники - взлетела вверх после того как правительство стало субсидировать не ПОСЕЯННЫЕ гектары, а именно - гербициды, семена, новую технику.
И это было сделано не в угоду фермерам, а в угоду поставщикам этих товаров и услуг.
До этой системы субсидирования - не было такого стремительного роста вышеназванных товаров.
Нынешняя уборка показало что стоимость ИХ товаров не привязана ни к рублю, ни к доллару, ни к стоимости металла, ни к логистике и прочим причинам, а привязана конкретно: - к СТОИМОСТИ тонны пшеницы выращенной нами.
Так цена тонны пшеницы, на сегодня, упала почти в ТРИ раза и стоимость вышеназванных товаров тоже поползла ВНИЗ.
Так трактор "Бюллер" до уборки стоил почти 130 лямов, сейчас 85 лямов.
Я всегда говорю: - " ...чужая жена- слаще; чужой карман- больше...."
[Исправлено: ACROS, 30.11.2023 - 15:23]
Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Отправлено: 30.11.23 - 15:36
Цитата:
Конечно не выкупить - надо быть реалистом- даже если они организуют прямой закуп этих 350 000 тонн неклассного зерна, а в стране его будет больше, то элеваторы заполняться буквально на второй день и учитывая хроническую нехватку зерновозов, загруженность ж/д линии КТЖ и коррумпированность этой организации и самое главное: - полное ОТСУТСТВИЕ рынка сбыта этого НЕКЛАССНОГО зерна, то через неделю этот прямой закуп просто-напросто СТАНЕТ.
Это ПРОКУКУРЕКАНО правительством что бы как то МОРАЛЬНО успокоить фермеров ( в надежде - что всё рассосётся само собой), в реальности НИКТО и НИКАКИХ шагов в этом направлении не делает.
В Минсельхозе - одни НЕПРОФЕССИОНАЛЫ и они НИКОГДА не сталкивались с подобным, потому что ОНИ не обладают элементарным опытом работы в полевых условиях, и они НЕ ВЕДАЮТ о том что происходит внизу.
По поводу спиртовой линии - это же чистый ГЕМОРРОЙ - лицензия, проверки, отчётность, акцизы, контрмарки, ВИПОН, СНТ - навряд ли кто будет этим заниматься.
юля елиссева:
Понятно ведь уже, что государство это зерно не выкупит
Понятно ведь уже, что государство это зерно не выкупит
Конечно не выкупить - надо быть реалистом- даже если они организуют прямой закуп этих 350 000 тонн неклассного зерна, а в стране его будет больше, то элеваторы заполняться буквально на второй день и учитывая хроническую нехватку зерновозов, загруженность ж/д линии КТЖ и коррумпированность этой организации и самое главное: - полное ОТСУТСТВИЕ рынка сбыта этого НЕКЛАССНОГО зерна, то через неделю этот прямой закуп просто-напросто СТАНЕТ.
Это ПРОКУКУРЕКАНО правительством что бы как то МОРАЛЬНО успокоить фермеров ( в надежде - что всё рассосётся само собой), в реальности НИКТО и НИКАКИХ шагов в этом направлении не делает.
В Минсельхозе - одни НЕПРОФЕССИОНАЛЫ и они НИКОГДА не сталкивались с подобным, потому что ОНИ не обладают элементарным опытом работы в полевых условиях, и они НЕ ВЕДАЮТ о том что происходит внизу.
По поводу спиртовой линии - это же чистый ГЕМОРРОЙ - лицензия, проверки, отчётность, акцизы, контрмарки, ВИПОН, СНТ - навряд ли кто будет этим заниматься.
Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Отправлено: 30.11.23 - 16:12
Цитата:
С 2019 года практически срабатываем в "ноль": - как пошла засуха все эти пять лет и толком не было урожайности. Один кредит берёшь что бы покрыть предыдущий, а ставки растут как снежный ком. Самое главное- рабочие от меня не бегут - последнее не себе, а им отдаю. Без них- труба будет.
В этом году вроде на круг видовая была - 15 ц/га, думал цена 100 и рассчитаюсь за всё и в наваре буду, рабочих отправлю на отдых в Чехию, в Карловы Вары - но, дожди сбили всё зерно и цена рухнула.
Теперь не до жиру- быть бы живу.
КГСПС:
Где прибыль,
Где прибыль,
С 2019 года практически срабатываем в "ноль": - как пошла засуха все эти пять лет и толком не было урожайности. Один кредит берёшь что бы покрыть предыдущий, а ставки растут как снежный ком. Самое главное- рабочие от меня не бегут - последнее не себе, а им отдаю. Без них- труба будет.
В этом году вроде на круг видовая была - 15 ц/га, думал цена 100 и рассчитаюсь за всё и в наваре буду, рабочих отправлю на отдых в Чехию, в Карловы Вары - но, дожди сбили всё зерно и цена рухнула.
Теперь не до жиру- быть бы живу.
Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Отправлено: 01.12.23 - 19:39
Цитата:
А оно вообще нужно это министерство?
ACROS:
В Минсельхозе - одни НЕПРОФЕССИОНАЛЫ
В Минсельхозе - одни НЕПРОФЕССИОНАЛЫ
А оно вообще нужно это министерство?
-
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