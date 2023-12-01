Читал китайские фуры Казахстан объезжают потому что нет возможности заправиться метаном, насколько правда не знаю.Цитата:
Vit: японской Акуры.
Акура это кажется премиальный бренд Хонды. Ну я и говорю, главное как и для казахов понты. Много читал российских комментариев про китайские машины, все сходятся в одном, что машины в Китае одной и той же марки , что и в России стоят в китае в полтора раза меньше. Судя по тому что, цены почти идентичные. у нас тоже дороже чем в Китае.
Зря Вы так, это не разряд прокажённых,это знак повышенной опасности, как на бензовозах. Всё же таки бензину для того ,чтобы взорваться надо перейти в газообразное состояние. Нужно понимать когда ставишь газбалонное оборудование,что ты ездишь на опасном для жизни людей устройстве и должен следить за ним. это увы не всегда так. По жизненным обстоятельствам, я из таксистов переквалифицировался в оператора АГЗС, попросту банальный заправщик. Так вот я могу сказать по своим наблюдениям, количество автомобилей с неисправным оборудованием зашкаливает. нет стандарта на расположение входной горловины. Не поверите где я нахожу её при заправке, каждый раз новое место. Горловина зачастую проржавевшая, ходит туда-сюда. Сифонит из разных мест и т.д. когда замечешь. что нужно бы заехать к газовикам. которые ставили, в ответ обычно агрессия ! Да я так езжу не первый год и никто мне ничего не говорил
Судя по количеству электромобилей в Китае они решили всё перевести на электричество. Вот с чего надо начинать нашему правительству если оно хочет перейти на"зелёную экономику". Простой анализ доступный младенцу. Мир стремится к чистому воздуху,электромобили уже есть в большом количестве(в Китае), у нас есть сырьё для производства электричества(уран). Нет средства для производства электричества и нет конечного пункта для поставки потребителю(электрозаправок). Складываем 2+2= нужно развивать ядерную энергетику и сети электрозаправок. Правительство чешет в затылке(инициатива только от президента по поводу АЗС, электрозапраправки по сути в руках автомобильных дилеров), потом будем, как всегда догонять!
P.S Анализ не панацея. Он эффективен только в умных руках. Посеяло сомнения визит министра спорта в Костанайскую область, когда он заявил , что будут развивать только те виды спорта ,где мы чего то добиваемся. Выходит на условную художественную гимнастику мы плюём с государственной колокольни и будем развивать только бокс?
Rexyn(Администрация сайта)Регистрация:22.11.17Сообщений:639 Re: Снег, метель и порывистый ветер обещают синоптики на...Отправлено: 01.12.23 - 15:49#3 Цитата:Начальник:может быть Амангельды?Именно она. Участок от Алтынсарина до Касымканова (район Азии). Улица двусторонняя, но разделена аллей и самой Азией------ А что есть к Костанае такая улица ---********КасымКанова**** ????? Вроде знаю КасымХанова! И эти люди нас модерируют !!!!! Я в шоке !!!!
---А тут вообще в ступор впал ---***Аубакир Касымканович Касымканов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.Биография[править | править код] Родился в 1925 году в поселке Каражар. Член КПСС. Участник Великой Отечественной войны, командир отделения 5-ой мотострелковой бригаде, 5-ой танковой дивизии. С 1945 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1945—1985 гг. — учитель Коктерекской школы, слушатель партийной школы, заведующий отдела, второй секретарь Убаганского райкома партии, председатель Тургайского райисполкома, первый секретарь Джангельдинского райкома партии Костанайской област, второй секретарь Костанайского областного комитета Компартии Казахстана, первый заместитель председателя, председатель Государственного комитета Совета Министров Казахской ССР по трудовым ресурсам, председатель Государственного комитета Совета Министров Казахской ССР по труду и социальной работе Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 5-10-го созывов. Умер в Костанае в 2002 году. Именем Касымканова названа улица в Костанае.
saba: количество автомобилей с неисправным оборудованием зашкаливает.
Никаких проблем у авто с ГБО я не вижу: - я вижу проблему в том что гос.органы, а именно те которые имеют право контролировать - НЕ РАБОТАЮТ или НЕ ХОТЯТ работать- вызывайте владельцев с ГБО на проверку, останавливайте с помощью гайцов и проверяйте состояние узлов ГБО и при обнаружении неисправности - НАКАЗЫВАЙТЕ и поверьте мне - порядок быстро восстановится. Если люди будут знать - что за малейшую неисправность ГБО или запах газа тебе придёт штраф- это означает что в стране - порядок, кому надо тот за этим смотрит. Должна быть в этом вопросе - дисциплина: - ведь речь идёт с одной стороны - безопасность и жизнь людей, с другой стороны - экология. А, так государство по существу самоустранилось от вопросов безопасности граждан. Кстати , это относиться и не только к автогазу, это относиться и к Арселору Миталл и прочим опасным производствам.
Гога: Именем Касымканова названа улица в Костанае. но почему то ----КазымХанова ???Голова кругом идет !
Правильно Касымханова, во время СССР искажали фамилии, как слышали, так и писали в документах. В данном случае Касымхан (хан - титул). Касымкан не бывает, кан ничего не означает, если қан - кровь, никто же ребёнка, не назовёт Касымом кровавым. Было достаточно случаев, когда родных братьев фамилии заканчиваются, у одного на баев, другого паев и.т.д. Еще не могли выговорить имена, Мыржакып становился Мишей, Еркебулан Ерёмой и.т.д.
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