Отправлено: - 12:10

ACROS:

их в разряд "прокажённых"

Цитата:Зря Вы так, это не разряд прокажённых,это знак повышенной опасности, как на бензовозах. Всё же таки бензину для того ,чтобы взорваться надо перейти в газообразное состояние. Нужно понимать когда ставишь газбалонное оборудование,что ты ездишь на опасном для жизни людей устройстве и должен следить за ним. это увы не всегда так. По жизненным обстоятельствам, я из таксистов переквалифицировался в оператора АГЗС, попросту банальный заправщик. Так вот я могу сказать по своим наблюдениям, количество автомобилей с неисправным оборудованием зашкаливает. нет стандарта на расположение входной горловины. Не поверите где я нахожу её при заправке, каждый раз новое место. Горловина зачастую проржавевшая, ходит туда-сюда. Сифонит из разных мест и т.д. когда замечешь. что нужно бы заехать к газовикам. которые ставили, в ответ обычно агрессия ! Да я так езжу не первый год и никто мне ничего не говорил