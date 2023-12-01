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≡ 99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48097
99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии
Отправлено: 01.12.23 - 16:26
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Об этом 29 ноября на встрече с предпринимателями говорил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. По его словам, из имеющихся в областном центре 423 км дорог сейчас в нормальном состоянии 419 км.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
93
Re: 99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города,...
Отправлено: 01.12.23 - 16:26
#1
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Мне интересно, по каким он улицам передвигается? 90%- реальный самообман!
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1379
Re: 99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города,...
Отправлено: 01.12.23 - 17:11
#2
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Фантазёр, мы тебя называли 🤣. Баймагамбетова очень длинная улица, по ней ездить невозможно. Лермонтова, якобы недавно отремонтирована на бумаге. Назарбаева тоже вся бугристая. Список нескончаемый.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3513
Re: 99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города,...
Отправлено: 01.12.23 - 17:49
#3
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Цитата:
olegggon:
Фантазёр, мы тебя называли

Не знаю, как по мне всё вполне удовлетворительно. связываю это правда не с Жундубаевым, а с Архимедом. Если вспомнить состояние дорог при Садвакасове, кстати не помню фамилий акимов города, даже того проворовавшегося,вот тогда была жуть. А сейчас порой напрягает, когда вполне удовлетворительные дороги летом на ремонт перекрывают.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6491
Re: 99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города,...
Отправлено: 01.12.23 - 19:19
#4
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Дороги вполне сносные, нет у меня претензий, правда я не знаю что там в центре, я по Карбышева на кольце на аэропорт, там прямиком мимо плазмы и юбилейная.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5258
Re: 99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города,...
Отправлено: 01.12.23 - 19:34
#5
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Цитата:
saba:
связываю это правда не с Жундубаевым, а с Архимедом


Ахмедбеков - они вроде и родственниками доводились.


Я тоже считаю, что много вложил именно Архимед: - он много денег выпросил с центра и на строительство и на дороги.
Вы не были на трассе между р.Айет( Аят) и г.Рудный- примерно 21 км. ??

Трасса - просто супер, правда ещё освещение не горит, а так всё отлично, лично мне она нравиться. Широкая, с каждой стороны по две полосы; между сторонами - отбойники; мост сверху: - ж/д переезд проскакиваешь на скорости 119 км/час.
И всё это благодаря Архимеду - не зря говорили что он под Кулибаевым ходил.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3513
Re: 99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города,...
Отправлено: 01.12.23 - 20:21
#6
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Цитата:
ACROS:
Вы не были на трассе между р.Айет( Аят) и г.Рудный- примерно 21 км. ??

С полгода назад, а может и больше был, тогда мелкие недоделки ещё устраняли
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